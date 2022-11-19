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فيليب مدرباً للجزيرة الحمراء

فيليب مدرباً للجزيرة الحمراء
19 نوفمبر 2022 20:32

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعاقد الجزيرة الحمراء مع البريطاني من أصول عراقية أمين فيليب، للعمل مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب معتز عبد الله، وهو من المدربين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وسبق له تدريب العديد من الفرق البارزة وتحقيق نتائج متميزة، من بينها الرمثا الأردني الذي حصد معه بطولة الدوري الأردني.
وأعرب مجلس إدارة النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي، عن تمنياته للمدرب الجديد بالتوفيق في مهمته، واستكمال مسيرة الفريق الناجحة، وتحقيق النتائج التي تضع الجزيرة الحمراء في المكانة التي تسعد أبناء وجماهير النادي.

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