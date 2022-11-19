الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الحصن يتصدر «دوري الأولى» بـ «ثلاثية»

الحصن يتصدر «دوري الأولى» بـ «ثلاثية»
19 نوفمبر 2022 20:27

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
دبا الحصن يكسب النصر في مفاجآت «أقوياء اليد»
فيليب مدرباً للجزيرة الحمراء


اعتلى دبا الحصن صدارة «دوري الدرجة الأولى» مؤقتاً، بتغلبه على مضيفه بينونة 3-0، في افتتاح «الجولة 11»، والتي شهدت نتيجة قياسية، بتغلبه العربي على فرسان هسبانيا «المتذيل» 9-2، فيما كسب الذيد نظيره سيتي 3-0، فيما فاز مصفوت على العروبة 2-1، فيما تختتم الجولة «الأحد» بمباريات الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، والتعاون مع جلف أف سي، ومسافي مع حتا، والحمرية مع الإمارات.
ورفع دبا الحصن رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بفوزه على بينونة بثلاثية نظيفة تناوب في تسجيلها جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 15، وجواو فيتور في الدقيقة 26، وباولو هنريقو في الدقيقة 40.
في المقابل حول مصفوت تأخره أمام ضيفه العروبة بهدف فيليب استوبر فيك في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» البدلاء باولو هنريكي في الدقيقة 60، ومطر بدجي في الدقيقة 82، ورفع مصفوت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مقابل 11 نقطة للعروبة الحادي عشر.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
فريق العربي
الذيد
العروبة
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©