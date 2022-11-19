الحصن يتصدر «دوري الأولى» بـ «ثلاثية»

معتصم عبدالله (دبي)



اعتلى دبا الحصن صدارة «دوري الدرجة الأولى» مؤقتاً، بتغلبه على مضيفه بينونة 3-0، في افتتاح «الجولة 11»، والتي شهدت نتيجة قياسية، بتغلبه العربي على فرسان هسبانيا «المتذيل» 9-2، فيما كسب الذيد نظيره سيتي 3-0، فيما فاز مصفوت على العروبة 2-1، فيما تختتم الجولة «الأحد» بمباريات الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، والتعاون مع جلف أف سي، ومسافي مع حتا، والحمرية مع الإمارات.

ورفع دبا الحصن رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بفوزه على بينونة بثلاثية نظيفة تناوب في تسجيلها جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 15، وجواو فيتور في الدقيقة 26، وباولو هنريقو في الدقيقة 40.

في المقابل حول مصفوت تأخره أمام ضيفه العروبة بهدف فيليب استوبر فيك في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» البدلاء باولو هنريكي في الدقيقة 60، ومطر بدجي في الدقيقة 82، ورفع مصفوت رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مقابل 11 نقطة للعروبة الحادي عشر.