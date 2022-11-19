زايد الكثيري يدخل التاريخ بذهبية «الحزام الأسود» في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



أسدل الستار، اليوم، على منافسات «النسخة 14» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي نظمها اتحاد الجو جيتسو من 11 إلى 19 نوفمبر، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وشهد اليوم الختامي 12 نزالاً نهائياً للمحترفين من مختلف الأوزان من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/ الأسود للسيدات.

وشارك في نزالات اليوم الختامي 24 لاعباً من 12 دولة، شملت البرازيل والأرجنتين وهولندا والإمارات والسويد وألمانيا والبرتغال وكندا وأميركا وغينيا بيساو والفلبين والأوروجواي، حيث توزّعت النزالات على سبع فئات للرجال من حملة الحزام الأسود وخمس فئات للسيدات من حملة الحزام «البني/ الأسود».

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 9 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين على مدى 3 أيام بواقع ميدالية ذهبية، و7 فضيات، وبرونزية واحدة.



وتمكن بطلنا زايد الكثيري من تحقيق ذهبية وزن 56 كجم، بعد تفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز، بعد نزال شيق حسم في اللحظات الأخيرة، ليكون الكثيري أول إماراتي في التاريخ، يحقق هذا الإنجاز الرفيع الذي أسعد الوطن بأكمله.

وقال الكثيري: أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الملهم الأول لأبنائه لصعود قمة المجد، وأهدي الإنجاز أيضاً إلى أسرة اتحاد الجو جيتسو التي أرست دعائم ازدهار هذه الرياضة في الإمارات، ووفرت كل العوامل والإمكانات لتطوير اللاعبين وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً متوجين في كل المحافل.

وأضاف الكثيري: شعوري لا يوصف، ولقد تمكنت من إحراز ذهبية أغلى بطولة عالمية، هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ ولا بمحض المصادفة، ولقد كنت أستعد لهذه اللحظة منذ زمن، وأحمد الله على هذا النجاح والقادم أفضل.

وفي النزالات النهائية لليوم الختامي، تمكّن نجوم ونجمات البرازيل من الحصول على أكبر عددٍ من الذهبيات برصيد 11 ذهبية، فيما حصدت الإمارات ميدالية ذهبية تاريخية وضعتها في مركز الوصيف.

وحضر منافسات اليوم الختامي للنسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وفابريسيو ساتيرو أوليفيرا عمدة مدينة بيلاناريو كامبوريو البرازيلية، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي - الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو.

وقام عبد المنعم الهاشمي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الحزام الأسود لفئة الكبار من الرجال والحزام البني/ الأسود من السيدات، يرافقه فابريسيو ساتيرو أوليفيرا، ومنصور الكتبي بعد 9 أيام من المنافسات القوية، في إطار أبرز بطولات الجو جيتسو العالمية وأكبر تجمع للاعبين المحترفين على مستوى العالم.



وتّوجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، راعي البطولة والداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على دعمه الكبير لرياضة الجو جيتسو، وحرص سموه على حضور حفل الافتتاح الرسمي الذي شجع أبناء الإمارات وألهمهم لتحقيق أفضل النتائج.

وقال: تثبت أبوظبي من جديد أنها الوجهة العالمية القادرة على إبهار الجميع، والانتقال بمعايير استضافة أبرز الأحداث والفعاليات إلى آفاق ومستويات غير مسبوقة، ناهيك عن أنها المحطة الرئيسية التي يعبر منها أبطال الرياضة وأساطيرها لتحقيق أمانيهم وأحلامهم.

وأضاف الهاشمي: نقف اليوم أمام مشهد مؤثر ومفرح نجومه هم هذا الجيل الإماراتي المميز من الأبطال الذين حققوا بسواعدهم وهمتهم أكبر إنجاز عرفه جو جيتسو الإمارات منذ انطلاقته، والآن نستطيع القول إن أبناء وبنات الوطن حصدوا كل الألقاب الممكنة في هذه الرياضة قارياً وعالمياً، فمن بطولة آسيا، إلى الألعاب العالمية، إلى بطولة العالم، وبطولات جراند سلام، ثم كان مسك الختام مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وأهنئ أبطالنا على أدائهم المشرّف الذي قدموه، والذي يعزز ثقتنا بنجاح مشروعنا الملهم لكل دول العالم، وأتوجه بالشكر للأندية والأسرة الإماراتية التي آمنت برياضتنا ووفرت الدعم لأبنائها، كما أشكر الرعاة شركاء النجاح، وفريق العمل باتحاد الجو جيتسو، وكل المتطوعين الذين واصلوا الليل بالنهار، حتى خرجت البطولة في أبهى صورة بشهادة كل الضيوف.

«كوماندو جروب» في الصدارة

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الرابعة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تبوء الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية في مركز الوصيف، وأكاديمية أدما الإماراتية في المركز الثالث.

وفي تصنيفات الدول، حلّ لاعبو البرازيل في المرتبة الأولى، فيما تمكّن نجوم الإمارات من إحراز المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب أبطال روسيا.



نزالات اليوم الختامي



وتضمنت نزالات اليوم الختامي للبطولة نزال البرازيلية بريندا لاريسا ضد منافستها الفليبينية مرجريتا أوشوا فئة- 49 كيلوجراماً.

وتمكنت لاريسا من المحافظة على لقبها بعد التفوق الواضح في مجريات النزال، وقالت: أشعر بسعادة كبيرة لأدائي واحتفاظي باللقب، شكراً لجميع المنظمين ولدولة الإمارات وأبوظبي التي تمنحنا فرصة المنافسة على أعلى المستويات.

وتمكن البرازيلي ميريان ألفيس من اقتناص ذهبية وزن 62 كجم، متفوقاً على الإماراتي عمر الفضلي الذي كان نداً قوياً للبرازيلي.

وقال الفضلي: لا يخفى على أحد أهمية الحصول على ذهب عالمية أبوظبي، أظن أن تحقيق الفضية إنجازاً لا بأس به أيضاً، وخرجت بالعديد من المكاسب والاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم، وسأواصل التطور والتدرب كي أصل إلى القمة في الأعوام القادمة.

وحقق البرازيلي رايموندو سودري ذهبية وزن 69 كجم متفوقاً على الأرجنتيني بابلو لافاسيلي، بينما نجح مواطنه لوكاس بروتاسيو من تحقيق ذهبية وزن 77 متفوقاً على السويدي ماكس ليندبلاد.

وحسم البرازيلي فيليبي سيلفا ذهبية وزن 85 كجم، متفوقاً على الأوروجوياني فوستو جودوي، ونجح مواطنه كاترييل فرناديز في تحقيق ذهبية 94 كجم بعد تخطيه البرتغالي برونو ليما في نزال قوي.

وحقق البرازيلي ياتان بوينو ذهبية وزن 120 كجم، متفوقاً على الكندي جاستن بريمروز.

وفي نزالات السيدات، نجحت البرازيلية أنا رودريجيز في الفوز بذهبية وزن 55 كجم، متفوقة على الهولندية روز الشاروني. وفي نزال وزن 62 كجم، تمكنت البرازيلية جوليا ألفيز من تحقيق الذهبية، بعد تخطيها الأميركية إيميلي فرنانديز، فيما تمكنت مواطنتها إزادورا سيلفا من خظف ذهبية وزن 70 كجم، بعد فوزها على الألمانية دنيز كران، وحسمت البرازيلية جابريللا باسينها ذهبية وزن 95 كجم متفوقة على مواطنتها جيوفانا جارا.