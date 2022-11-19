آل بركت نائباً لرئيس «دولي المسائل الشطرنجية»

الفجيرة (الاتحاد)



أضافت الرياضة الإماراتية إنجازاً إدارياً دولياً رفيع المستوى، بفوز الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لحل مسائل الشطرنج، في الانتخابات التي أقيمت على هامش بطولة العالم واجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي الذي عقد في نوفوتيل الفجيرة.

وأهدى الدكتور آل بركت الإنجاز الدولي إلى القيادة الرشيدة للرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الإمارات، مما مهد لهم تبوء المناصب الدولية رفيعة المستوى، مؤكداً أنه سيعمل باجتهاد لتمثيل الإمارات بأفضل صورة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الصربي مريان كوفاسيفيتش برئاسة الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج في دورته الجديدة، وفيدمانتوس ستاتوكس من ليتوانيا بمنصب النائب الثاني.

وتم إعلان نتائج انتخابات الكونجرس للاتحاد الدولي في الحفل الختامي لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج الذي أقيم في الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حيث بارك سموه لجميع الفائزين بالمناصب الجديدة، مشيداً بالجهود الكبيرة للجنة العليا المنظمة.