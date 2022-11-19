«قناعة» و«شاهين» يتألقان بصدارة الثنايا في المرموم

دبي (الاتحاد)



واصلت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل تألقها، من خلال مشاركاتها في سباقات المرموم، وشهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة تحديات الثنايا لمؤسسات أبناء القبائل، والتي جاءت قوية ومثيرة، وأقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وكان التألق في التحدي الرئيس للثنايا الأبكار المحليات من نصيب «قناعة» المملوكة لعلي حمد علي راشد مقارح، والتي جددت حصولها على ناموس ميدان المرموم، وذلك بزمن 12:48:5 دقيقة.

وذهب التحدي الثاني إلى شعار سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي والذي قدم «الظبي» على قمة الثنايا الأبكار المهجنات مسجلة توقيتاً 12:40:5 دقيقة.

وأهدى «شاهين» مالكه عبدالله سالم ثعلوب الدرعي صدارة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية في 13:03:4 دقيقة.

وكان «نمرود» هو البطل في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، حيث تمكن من الظفر بالصدارة وكتابتها باسم مالكه سعيد علي مبارك الرملي الكتبي، وذلك بتوقيت وقدره 12:44:8 دقيقة.