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الرياضي

ريد بول يتصدر «التجربة الثالثة» لجائزة أبوظبي الكبرى

ريد بول يتصدر «التجربة الثالثة» لجائزة أبوظبي الكبرى
19 نوفمبر 2022 17:38

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر سائقا فريق ريد بول ريسينج لائحة أزمنة التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي في حلبة مرسى ياس، حيث تقدّم سيرجيو بيريز على بطل العالم الحالي وزميله في الفريق، ماكس فيرستابن، الذي حل في المركز الثاني.
وتمكن سيرجيو بيريز من تسجيل أسرع زمن في قطع مسار الحلبة والذي بلغ دقيقة و24.982 ثانية، متقدماً على ماكس فيرستابن بفارق 0.152 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب بطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون.
ومع ترقّب العديد من عشاق السرعة من حول العالم السباق الختامي لبطولة الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس، يعود السائقون مرة أخرى إلى مسار الحلبة لخوض التجارب التأهيلية ورسم شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1، في الساعة السادسة مساء اليوم.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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