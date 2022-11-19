«مرسال» يهدي أحمد بن راشد الفوز رقم «501»



عصام السيد (دبي)



تألق «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، حين فاز بالشوط السادس والختامي لمسافة 1950 متراً على لقب مضمار جبل علي البالغة جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:05 دقيقة، في السباق الذي أُقيم اليوم «السبت»، بمضمار جبل علي، وتألف من ستة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة 436 ألف درهم برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وحقق الجواد «مرسال» الفوز رقم «501» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حين خطف الأضواء بالفوز اللافت بالشوط الرابع والرئيسي لمسافة الميل «تكافؤ»، على لقب شادويل، البالغ جائزته 84 ألف درهم، وسجل البطل المنحدر من نسل «جوست زابر» بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جان أوفرمير، زمناً قدره 1:38:08 دقيقة.

وتسلم جائزة الفوز المهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، من أحمد سعيد الشحي عضو اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 7 آلاف متفرج.

وخطف «إبرا أتاك» للبشير سالم الحراري، وبإشراف أحمد الشميلي، وقيادة ادري دو فريز، جائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب بنك دبي التجاري البالغ جائزته 60 ألف درهم، مسجلاً 1:26:38 دقيقة.

وتمكن «فنار» لشادويل، بإشراف دوج واتسون، وقيادة دين اونيل، من انتزاع لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، على لقب الشعفار للاستثمار البالغة جائزته 84 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:99 دقيقة.

وحقق المدرب دوج واتسون ثنائية عندما أسرج الجواد «سيلفر جوبيلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبقيادة باتريك دوبس، إلى فوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الرضا لوساطة التأمين، البالغة جائزته 60 ألف درهم، وسجل البطل 1:38:28 دقيقة.

وواصل المدرب دوج واتسون تسجيل الانتصارات حين حقق الفوز الثالث «هاتريك» عبر الجواد «ميادين» لشادويل بقيادة دين أونيل «ثنائية» في الشوط الخامس لمسافة الميل «تكافؤ»، على لقب مركز دبي العقاري البالغة جائزته 68 ألف درهم، وسجل البطل 1:39:12 دقيقة.