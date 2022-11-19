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الرياضي

محمد الشرقي يتوج الفائزين في سباق بنك الفجيرة للجري

محمد الشرقي يتوج الفائزين في سباق بنك الفجيرة للجري
19 نوفمبر 2022 17:34

 
الفجيرة (وام)

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توّج سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الفائزين في سباق بنك الفجيرة الوطني للجري بنسخته السادسة 2022، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود القائمين على السباق في تنظيمه، والحرص عبر أهدافه على نشر أسلوب حياة صحي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للأنشطة المجتمعية التي تسهم في رفع جودة حياة الأفراد، بما يسهم في تحقيق أجندة الدولة في مجال الصحة المجتمعية.
واستقطبت الفعالية الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، مشاركة واسعة من العدّائين والرياضيين من مختلف الجنسيات ومناطق الدولة والأعمار، حيث انطلق السباق من ساحة الرميلة وامتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً، مروراً بأبرز المعالم السياحية والمناطق الطبيعية في الفجيرة.
حضر التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الفجيرة
سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي
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