«موسم حائل» يدشن فعالياته تحت شعار «يزهى بك»



الرياض (الاتحاد)



دشن موسم حائل 2022 فعالياته، تحت شعار «يزهى بك»، ويتضمن أنشطة رياضية وترفيهية وسياحية وثقافية، تتواصل إلى 23 ديسمبر المقبل.

وأقيم حفل تدشين للموسم في منطقة المغواة، تحت إشراف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم حائل.

ويستثمر موسم حائل، بنسخته الثانية، إمكانيات المنطقة من موقع جغرافي وطقس ومواهب شابة، بالإضافة إلى الآثار والتاريخ والتراث الذي تحتضنه حائل، وتفتح آفاقاً اقتصادية وثقافية وسياحية لسكان المنطقة، إضافة إلى كونها متنفساً لأهلها، والسياح والزوار من المملكة وشتى دول العالم.

ويقدم موسم حائل لزواره مجموعة من الفعاليات، من أبرزها سباق الهجن الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وكأس موسم حائل للسهام، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، وكأس موسم حائل للصقور الذي ينظَّم بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، ويقام على مدى 3 أيام، بجوائز إجمالية تصل إلى 6 ملايين ريال.

وفي منطقة المغواة، يقدم موسم حائل عروضاً للدراجات النارية بأنواعها، ومسابقاتٍ وعروضاً حية ومباشرة للطهي، والألعاب النارية، وحفلات غنائية، وسينما خارجية، وألعاباً وعروضاً كرنفالية، ومنطقة للطفل، وسوق الطعام للأسر المنتجة، وقرية لمشجعي كأس العالم، وغيرها من الفعاليات التي تبرز حائل كمنطقة تتمتع ببنية تحتية قوية، قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأتاح موسم حائل مساحة للرحلات البرية والتخييم، دعماً لشركات الرحلات المحلية، عن طريق توفير خيارات تخييم واستكشاف للزوار، مما يمنحهم تجربة سياحية فريدة من نوعها في أجواء منطقة حائل.

ويستهدف موسم حائل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتماشى مع المواسم السعودية، حيث يسعى لتفعيل مواقع الصيد والتخييم، وإيجاد فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتطوير عروض سياحة المغامرات، وتطوير بنية تحتية مستدامة في المنطقة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، بما يعزز قدرات حائل على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.