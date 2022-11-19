«الأبيض» يبدأ «خليجي 25» أمام البحرين



البصرة (أ ف ب)

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جدول مباريات «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية وتُفتتح بمباراة العراق المضيفة وعُمان على استاد البصرة الدولي في السادس من يناير 2023.

وحسب قرعة البطولة بنسختها الخامسة والعشرين التي جرت في مدينة البصرة جنوب البلاد في 25 أكتوبر، وزعت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى العراق وعُمان واليمن والسعودية، فيما ضمت الثانية البحرين «حاملة اللقب» وقطر والإمارات والكويت.

وقال أمين عام الاتحاد جاسم الرميحي للموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي: لدينا اطلاع دائم على كافة المستجدات وكافة الأمور التنظيمية، وما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية التي ألغيت في اللحظات الأخيرة، ودون الخوض في تفاصيلها، لم يكن سبباً أو ذريعة لدى البعض لعرقلة عملنا لإقامة «خليجي 25» في البصرة.



المباريات



الجمعة 6 يناير

1- العراق - عُمان «استاد البصرة»

2- اليمن - السعودية «استاد البصرة» الدولي



السبت 7 يناير

3- البحرين - الإمارات «ملعب الميناء»

4 - الكويت - قطر «ملعب الميناء»

الاثنين 9 يناير

5-عُمان - اليمن «استاد البصرة»

6- السعودية - العراق «استاد البصرة»



الثلاثاء 10 يناير

7- الإمارات - الكويت «ملعب الميناء»

8- قطر - البحرين «ملعب الميناء»

الخميس 12 يناير

9- العراق - اليمن «استاد البصرة»

10-السعودية - عُمان «ملعب الميناء»

الجمعة 13 يناير

11- البحرين - الكويت «استاد البصرة»

12- قطر - الإمارات «ملعب الميناء»

الاثنين 16 يناير «نصف نهائي»

13- بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية «استاد البصرة»

14- بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى «استاد البصرة»



الخميس 19 يناير «النهائي»

الفائز من «مباراة 13» مع الفائز من «مباراة 14»