«ياس هيت» على منصة التتويج



أبوظبي (الاتحاد)



نجح كيانو الأزهري، سائق فريق ياس هيت للسباقات، في اعتلاء منصة تتويج للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق، بعد فوز رائع في السباق الأول لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات التي تقام ضمن فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس.

وقدّم الأزهري، الذي انطلق من المركز الرابع، أداءً حماسياً مكّنه من إحراز التقدم إلى المركز الثالث، وحجز مكانه في منصة التتويج، فيما أحرز زميله في فريق ياس هيت للسباقات، ماتيو كوينتاريللي المركز التاسع، متقدماً بمركز واحد عن بداية السباق الأول لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات.

وانتهى السباق الحماسي بفوز لويس شارب من فريق كارلين في المركز الأول، متقدماً على أليكس ديون من «هايتيك جران بري» الذي جاء ثانياً.

ومع بقاء سباق واحد في جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، يحضّر السائقون الـ11 للمنافسة مرة أخيرة في أبوظبي هذا الموسم في الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة صباح الأحد في حلبة مرسى ياس.