شكوك حول جهوزية بنزيمة



الدوحة (أ ف ب)

تحوم الشكوك حول جهوزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم، ويُطرح السؤال التالي: بنزيمة، هل هو بخير؟

اختفى المهاجم ابن الـ 34 عاماً عن الأنظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر، بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة، قبل مباراة «الديوك» الأولى أمام أستراليا «الثلاثاء» في كأس العالم 2022، رغم جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة «بول بوجبا، نجولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

لم يشارك مهاجم ريال مدريد الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الاثنين، مكتفياً بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيداً عن المجموعة، وبإشراف المدرب البدني.