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رامسديل: ساكا لن يتجنب تنفيذ ركلات الجزاء في قطر

رامسديل: ساكا لن يتجنب تنفيذ ركلات الجزاء في قطر
19 نوفمبر 2022 14:45

لندن (رويترز)

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قال حارس المرمى آرون رامسديل، إن زميله في نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا بوكايو ساكا، لن يتجنب تنفيذ أي ركلة جزاء إذا طلب منه ذلك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي تنطلق غداً الأحد في قطر، بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب إهداره إحدى ركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا العام الماضي.
وتعرض ساكا وزميلاه في منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجيدون سانشو لإساءات عبر الإنترنت، بعد إهدارهم ركلات ترجيح في فوز إيطاليا على إنجلترا 3-2 في المباراة النهائية لبطولة أوروبا عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.
وبعد إهداره ركلة الترجيح أحرز ساكا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء لفريقه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورداً على سؤال قال رامسديل إنه لا يشك مطلقاً في أن ساكا سيتقدم لتنفيذ أي ركلة جزاء في البطولة العالمية: «لأنني أعتقد أنه أدرك أن هذا شيء حدث وأنها ربما كانت تجربة لا مفر منها».
وستبدأ إنجلترا مسيرتها في نهائيات قطر بمواجهة المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية الاثنين المقبل، قبل مواجهة الولايات المتحدة وويلز بعد ذلك. 

أرسنال
راشفورد
جايدون سانشو
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