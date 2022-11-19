«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بطلاً لسباق العالمية للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي بمشاركة 350 بحاراً.

وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، واحتل المركز الثاني في السباق الذي أقيم لمسافة ثمانية أميال «الهادي» لعبد الله صباح محمد الرميثي، وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، وحل ثالثاً «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري وحصل على 27 ألف درهم، فيما حل رابعاً «نمران» لعمر عبد الله المرزوقي وحصل على 26 ألف درهم، وفي المركز الخامس جاء «صليج» لخليفة عبيد جمعة المرزوقي وحصل على 24 ألف درهم، فيما احتل المركز السادس «التبر» لمحمد سهيل خلفان المهيري وحصل على 22 ألف درهم، وجاء سابعاً «برق» لجابر محمد جابر الحمادي وحصل على 20 ألف درهم، أما المركز الثامن فكان من نصيب «زفان» لمحمد علي يوسف البشر وحصل على 18 ألف درهم، وحل تاسعاً «الوسمي» لجمعة محمد حثبور الرميثي وحصل على 16 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 14 ألف درهم.

من جانبه وجه ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة للفائزين في السباق، كما وجه إليهم الشكر على الالتزام باللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن البوانيش تعنى بالشباب، ومن ثم التزامهم يعني تخريج أجيال مسؤولة قادرة على حمل راية التراث الوطني والحفاظ عليه للأجيال الجديدة.

وعبر عن سعادته بالمشهد الرائع ومشاركة 350 بحاراً في السباق، مؤكداً أن الإقبال يؤكد مدى عشق الشباب لتراث الآباء والأجداد البحري بمختلف أنواعه.