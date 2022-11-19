روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»

تورينو (أ ف ب)

انضم الروسي أندري روبليف إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً سابقاً، في الدور نصف النهائي من بطولة «آيه تي بي» الختامية لكرة المضرب في تورينو، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3-6 و6-3 و6-2.

وسمح الفوز لروبليف بتجاوز تسيتسيباس واحتلال المركز الثاني في المجموعة الحمراء خلف ديوكوفيتش المتصدر.

ويواجه ديوكوفيتش في المربع الذهبي الأميركي تايلور فريتز، في حين يلعب النروجي كاسبر رود متصدر المجموعة الخضراء أمام روبليف السبت.

وبدا أن تسيتسيباس متوجه لحسم مواجهته أمام روبليف لصالحه للمرة الثالثة هذا العام، بفوزه بالمجموعة الأولى.

غير أن الروسي، المصنف سابعاً عالمياً، حافظ على رباطة جأشه في الأوقات الصعبة، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة «آيه تي بي» الختامية للمرة الأولى في مسيرته.

قال روبليف منتشياً بفوزه: «لم أستسلم. تابعت الصراع واللعب»، مضيفاً «قدّمت أفضل ما لديّ وتمكنت من قلب النتيجة لصالحي وأنا سعيد لأني سأخوض الدور نصف النهائي».

في المقابل، حافظ ديوكوفيتش المصنف أوّل سابقاً على سجله المثالي في دور المجموعات بفوزٍ ماراثوني على الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و6-7 (5-7) و7-6 (7-2) الجمعة.

ودخل ديوكوفيتش، المصنف ثامناً راهناً، المباراة أمام مدفيديف الخامس عالمياً، بعدما ضمن تأهله إلى نصف النهائي بفضل فوزيه السابقين على تسيتسيباس وروبليف، لكنه بذل جهداً مضاعفاً لتخطي مدفيديف.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ40 هذا العام، في 3 ساعات و5 دقائق: «لم أكن أشعر بأني في حال جيدة لكني كافحت. أنا فخور لأنني وجدت الحيوية التي كانت متبقية لديّ».

وهو الفوز السادس عشر للمصنف أوّل عالمياً سابقاً في مبارياته الـ17 الأخيرة، في سلسلة شهدت تتويجه في دورتي تل أبيب وأستانا الشهر الماضي.

وديوكوفيتش «35 عاماً» هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع إحراز اللقب بسجل مثالي وسيحصل بالتالي على مبلغ قياسي في بطولات اللاعبين المحترفين وتحديداً 4 ملايين و740 ألفاً، و300 ألف دولار.

كما أنه يصبو إلى إحراز لقبه السادس في هذه البطولة، ليعادل بالتالي رقم السويسري روجيه فيدرر.

وكان ديوكوفيتش غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي لعدم تلقيه اللقاح المضاد ضد كوفيد-19، ثم خرج من الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس الفرنسية قبل أن يتوج بطلاً في ويمبلدون. وغاب عن فلاشينج ميدوز لعدم تلقيه اللقاح أيضاً.

وتلقى ديوكوفيتش نبأ ساراً في الأيام الأخيرة لأن السلطات الأسترالية ستمنحه تأشيرة دخول إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في يناير، حسب ما أفادت تقارير محلية عدة الثلاثاء.

وكشفت شبكة «أي بي سي» الأسترالية أن السلطات الأسترالية قررت منح المصنف أول سابقاً تأشيرة دخول إلى البلاد رغم عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعود بالتالي عن القرار الذي اتخذ بداية العام الحالي بمنع الصربي من دخول البلاد لثلاثة أعوام.