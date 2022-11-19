«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة

علي معالي (دبي)

تخطى فريق نادي النصر لكرة السلة حاجز الـ100 نقطة في مباراته مع فريق الوحدة في الجولة السابعة وختام مباريات الدور الأول في دوري الرجال، بعد الفوز 107-73، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر بدبي، في مباراة جاءت قوية من الفريقين.

تفوق «العميد» النصراوي بقيادة المدرب حسام الوكيل في أشواط المباراة الأربعة بنتيجة 26-20، 25-15، 28-21، 28-17، وغاب عن النصر واحد من أفضل لاعبي الدولة، وهو صالح سلطان بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق منذ فترة، حيث يخضع حالياً للتأهيل، على أن يعود للمشاركة بصفوف العميد مجدداً اعتباراً من الجولة المقبلة.

وبهذا الانتصار حافظ «العميد» على المركز الثالث بالمسابقة، التي تشهد مشاركة 7 أندية، هي شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والبطائح والوحدة والظفرة.

وعبر حسام الوكيل مدرب النصر عن سعادته بالانتصار، وقال: «حاولنا من البداية الحفاظ على التقدم، وروح اللاعبين طوال المباراة كانت عالية حتى في ظل التقدم بفارق عن المنافس كان الحرص كبيراً على بذل أقصى جهد، في ظل حالة التطور الكبيرة الموجودة في المنافس الوحداوي الذي يقوده مدرب كبير هو السوري نضال بكري».