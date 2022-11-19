خورفكان والفجيرة أبطال «كلباء الشاطئية للمصارعة»



كلباء (الاتحاد)



توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء، فريقي خورفكان والفجيرة للفنون القتالية بلقب دورة كلباء للألعاب الرياضية الشاطئية لعام 2022، التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والاتحادات الرياضية، وشملت أنشطة رياضية لمختلف الأعمار والجنسيات، وتهدف إلى إيجاد بيئة صحية رياضية سليمة لأندية الإمارة ترجمة للتوجيهات العليا.

وأسفرت دورة المصارعة الشاطئية التي نُظمت بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو، عن تتويج خورفكان بلقب بطولة الأشبال للمصارعة برصيد 9 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات، وجاء اتحاد كلباء وصيفاً برصيد ذهبيتين، والفجيرة للفنون القتالية وله ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

وانتزع الفجيرة للفنون القتالية لقب بطولة الناشئين للمصارعة، برصيد 8 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وتبعه خورفكان، واتحاد كلباء.

وعلى المستوى الفردي لفئة الأشبال، وُزعت 5 ميداليات ذهبية، من نصيب أحمد جاسم «وزن تحت 50 كجم»، ونال محمد هشام ذهبية «وزن تحت 60 كجم»، وفاز بذهبية وزن تحت 70 كجم لاعب الفجيرة خميس حمدان، وحميد أحمد لاعب خورفكان ذهبية «وزن تحت 80 كجم»، وأحمد محمد محسن لاعب الفجيرة ذهبية «وزن فوق 80 كجم».

وجاءت ذهبيات فئة الناشئين من نصيب بطي أحمد صالح من خورفكان «وزن تحت 35 كجم»، وزميله حميد عبدالله ذهبية «وزن تحت 40 كجم»، وحاتم محمد لاعب الفجيرة ذهبية «وزن تحت 50 كجم»، وأحرز عبدالله مؤيد لاعب اتحاد كلباء ذهبية «وزن تحت 60 كجم»، وراشد نعماتوف لاعب اتحاد كلباء ذهبية «وزن فوق 60 كجم».

وحضر مراسم التتويج عيسى بن هويدن عضو اتحاد المصارعة والجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير الدورة.