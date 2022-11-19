«ثنائية» لخيول منصور بن زايد في «دار الزين»

عصام السيد (العين)



حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، «ثنائية» مستحقة، خلال فعاليات الحفل الثالث لسباقات مضمار العين «دار الزين»، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وتألف من 7 أشواط، وبلغت الجوائز 485 ألف درهم، وشهد الحفل جمهور غفير من محبي سباقات الخيول بلغ 6 ألف متفرجاً.

وحقق المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب الجنوب أفريقي أرنست أورتيل «ثنائية»، فيما خطف الأضواء الفارس الأيرلندي تاج أوشي الذي حقق ثلاثية «هاتريك».

وأكد الجواد «اجرد عذبة» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف ماجد الجهوري وقيادة تاج أوشي، تفوقه بالفوز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية، على لقب سباق عود التوبة البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل 2:04:85 دقيقة.

وجاءت الثنائية لخيول سموه عبر «مشير الوثبة» للوثبة للسباقات، بإشراف جان دي روال، وقيادة ريتشارد مولن، الذي تفوق في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب جبل حفيت البالغ جائزته 85 ألف درهم، وسجل البطل 1:34:41 دقيقة.

وانتزع الجواد «ايه اف المتمن» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب الجولة الثالثة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل زمناً 2:18:22 دقيقة.

وفاجأ «فاسيلاكوس» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون منافسيه في الشوط الثاني على لقب سباق الساد لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 50 ألف درهم، وسجل البطل 2:06:58 دقيقة.

وظفر الجواد «انليشد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة تاج أوشي، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق البصرة البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:49:43 دقيقة.

وحققت الفرس «سهريلا» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة سام هتشكوت، فوزاً لافتاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على لقب سباق فلج هزاع البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجلت 1:50:70 دقيقة.

وحقق الجواد «اف مهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مارسيلينو رودريجوز فوزاً يحسب له في الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب سيح بن عمار البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:35:87 دقيقة.

وقام بتتويج الفائزين في الأشواط، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، فيما توج أبطال كأس الوثبة ستاليونز لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات، وعلي الملا رئيس أريج الأميرات.