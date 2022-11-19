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الرياضي

كورتوا يحذر «الشياطين الحمر» قبل «المونديال»!

كورتوا يحذر «الشياطين الحمر» قبل «المونديال»!
19 نوفمبر 2022 10:02

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أطلق تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا وريال مدريد الإسباني «جرس إنذار»، بعد الحالة غير الجيدة التي ظهر عليها «الشياطين الحمر»، خلال المباراة الودية أمام مصر، وانتهت بفوز «الفراعنة» 2-1، قبل أيام من أول مباراة يلعبها البلجيك في «مونديال قطر» 23 نوفمبر الجاري ضد كندا.
أبدى كورتوا أفضل حارس في «مونديال روسيا 2018»، غضبه الشديد وانزعاجه إزاء الأداء العقيم للاعبي فريقه، رغم تفوقهم في الاستحواذ أغلب فترات المباراة، ولكن من دون خطورة. 

وقال في تصريحات لشبكة «آرتي إل»: لم نكن جيدين، وسيكون الأمر صعباً للغاية، عندما نواجه مهاجمين في غاية السرعة.
وأضاف: هناك أشياء كثيرة تحتاج للتحسين والتطوير، وتساءل بدهشة: كيف ينجح المنافس في الانطلاق 4 أو 5 مرات في هجمات مرتدة سريعة خلف المدافعين؟، إنها نقطة ضعف يتعين إصلاحها. 

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وأعترف كورتوا الحاصل على جائزة أفضل حارس في العالم هذا العام من مجلة «فرانس فوتبول»، بضعف تمركز الدفاع البلجيكي في الهدف الثاني الذي سجله محمود تريزيجيه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بتمريرة حاسمة من محمد صلاح من منتصف الملعب تقريباً.
وعن الهدف الأول الذي دخل مرماه من قذيفة مصطفى محمد في الدقيقة 34، تعلل كورتوا بسوء أرضية الملعب، بينما لا يُسأل عن الهدف الثاني الذي سجله تريزيجيه المنفرد بالمرمى. 

واعترف كورتوا بأن منتخب بلاده لم يتحسن إلا بعد الهدف الوحيد الذي سجله، قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.
وحذر كورتوا من أن تخطى الأدوار الأولى لكأس العالم، سيكون صعباً أو مستحيلاً، إذا ما استمر هذا الأداء.
المعروف أن منتخب بلجيكا يبدأ المونديال يوم الأربعاء المقبل بمواجهة كندا، ثم يلعب أمام المغرب 27 نوفمبر، وينهي مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا أول ديسمبر المقبل.
يذكر أنه بفضل هذا الفوز المستحق، تقدم منتخب مصر 8 نقاط في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أي ما يعدل 5 مراكز، من 39 إلى 34 متخطياً الجزائر ونيجيريا.

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