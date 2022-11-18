هاميلتون وفيرستابن يتبادلان السيطرة على مضمار ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

تواصل حلبة مرسى ياس تقديم لوحات الإبداع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بإقامة التجارب الرسمية اليوم التي ستحدد مراكز السائقين عند الانطلاق، في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى أبو ظبي 2022 الجولة الختامية من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1». وتنطلق جولة التأهيل الرسمية في الساعة الخامسة مساءً، ومن المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، لرغبة كل سائق في الانطلاق من المركز الأول الذي يمنحه أفضلية على منافسه خلال مسار السباق.

وتبادل كل من البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي حسم لقب بطولة العالم للعام الثاني على التوالي، الفوز بالتجربتين الحرتين اللتين أقيمتا أمس على مضمار ياس، حيث نجح لويس هامليتون بطل العالم سبع مرات في حسم التجارب الأولى لصالحه، بعد سجل سائق مرسيدس أسرع زمن في تلك التجارب.

وتواصلت صحوة فريق مرسيدس الذي سيطر على المركزين الأول والثاني في سباق جائزة البرازيل الكبرى الأخير، بعد أن حل جورج راسل زميل هاميلتون في الفريق ثانياً في التجارب الحرة، إذ سجل هاميلتون 1:26:633 دقيقة، بفارق 0.220 ثانية عن راسل.

جاء ثالثاً في تجارب أبوظبي، شارل لوكلير سائق فيراري، يليه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل، وذلك مع الصراع بين الثنائي الذي ينتظر أن يشهده سباق يوم الأحد على وصافة بطولة العالم، حيث يملك كل سائق 290 نقطة في رصيده.

واحتل المركز الخامس في التجارب ليام لاوسون بطل الفورمولا 2 الذي منحه فريق ريد بل فرصة المشاركة في سيارة بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن، فيما حصل روبرت شوارتزمان وصيف الفورمولا 2 عام 2021 على مزيد من الوقت في التجارب في سيارة فيراري مكان كارلوس ساينز، بينما شارك باتو أوارد في سيارة ماكلارين بديلاً للبريطاني لاندو نوريس.

وشارك في التجارب الحرة الأولى 8 سائقين مبتدئين في عدد من الفرق بدلاً من السائقين الأساسيين وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات بضرورة مشاركة هؤلاء السائقين في 4 تجارب على الأقل خلال الموسم. كما شهدت التجارب أول مشاركة في التجارب الحرة للفورمولا 1 لكل من فيليب دراجوفيتش مع فريق أستون مارتن، ولوجان سارجنت مع فريق ويليامز، إلى جانب رفع بعض الأعلام الصفراء بعد انزلاق سارجنت عند المنعطف الأول.

وشهدت التجارب الحرة الثانية عودة كل من ماكس فيرستابن وكارلوس ساينز ولاندو نوريس ولانس سترول ونيكولاس لاتيفي وفيرناندو ألونسو وميك شوماخر وجوانيو زهو. وتمكن ماكس فيرستابن سائق ريد بل تحقيق أسرع زمن في هذه التجارب، بعد أن قطع مضمار ياس في 1.25.146 دقيقة، فيما حل ثانياً جورج راسيل سائق مرسيدس الذي حافظ على المركز نفسه الذي حققه في التجارب الحرة الأولى، فيما حل ثالثاً شارل لوكير سائق فيراري، ورابعاً جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تصدر التجارب الأولى فيما كان المركز الخامس من نصيب سيرجيو بيريز سائق ريد بل.



