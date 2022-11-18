سيف النعيمي: الإقبال الجماهيري التاريخي يؤكد أن ياس هي البطولة

مصطفى الديب (أبوظبي)

وعد سيف النعيمي الرئيسي التنفيذي لحلبة مرسى ياس بجولة استثنائية ومثيرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا -1» هنا في أبوظبي، وقال في حوار خاص لـ «الاتحاد»: انتظروا نسخة متميزة من الجولة الختامية للبطولة، مشيراً إلى أن حسم اللقب لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل لن يمنع الإثارة على مضمار ياس، مؤكداً أن جولة أبوظبي لها خصوصية شديدة لدى جميع الفرق والسائقين، وأن هناك صراع مراكز أيضاً، وكذلك السباق على لقب ختام الموسم، فالبطل يحاول تأكيد الجدارة، وهناك من يحاول تعكير صفو اللقب على صاحبه بالفوز بآخر المشاهد في موسم «الفورمولا-1».

أضاف: هناك العديد من المرات التي حسم فيها اللقب قبل المجيء إلى أبوظبي، لكن بقيت عاصمة الإمارات ذات مذاق خاص، وأوفت بوعودها للجماهير، حيث لم تكن هناك نسخة ضعيفة أو مملة منذ استضافة الحدث بداية من 2009.

وقال: همنا الأول هو إسعاد الضيوف من خارج وداخل الدولة، مؤكداً زيادة سعة المدرجات بما يقرب من خمسة آلاف متفرج لسد الطلب الزائد على التذاكر، وهو يعني ما أكدناه أن أبوظبي بطولة لحالها، وأن ياس هي الحدث بكل ما فيها من إثارة وأحداث وفعاليات على مدار الأيام الثلاثة.

واستطرد: جمهورنا هو همنا الأول لذلك سعينا للتسهيل عليه من خلال بعض المنشآت الإضافية التي تربط الحلبة مثل الجسر الجديد الذي يربط تلة أبوظبي بالواحة الرئيسية، من أجل تسهيل السير داخل الحلبة دون تعطيل سير السيارات، وكذلك دون أي عائق أمام الجماهير.

وأشار إلى أن واحات الجماهير ستتواجد بكثرة نظرا للنجاح الكبير والإقبال الشديد عليها خلال الحدث، وأن نسخة هذا العام من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» بها العديد من المفاجآت والأشياء الجديدة التي تستحق المتابعة والتواجد في أرض الحدث.

وقال: على الصعيد الفني هناك منافسة غاية في الشراسة بين فيرستابن وهاميلتون، أعتقد أنها ستتواصل رغم حسم اللقب العالمي، لاسيما وأن كلاً منهما سيسعى لتأكيد قوته على مضمار ياس.

ومن المؤكد أن ذلك سوف يعطي لجولة أبوظبي المذاق الخاص، لاسيما بعد التعديلات الجديدة على مضمار السباق منذ نسخة العام الماضي التي تسمح بالتجاوز في منحنيات كان يصعب التجاوز فيها من قبل، الشيء الذي يعني أننا على موعد مع سباق كبير يشبه ما حدث العام الماضي بين السائقين والإثارة التي لم تتوقف طوال السباق والتي حبست أنفاس الجماهير في المدرجات وأمام الشاشات.

وفيما يخص تذاكر السباق، أكد النعيمي أنها نفدت منذ فترة والطلب عليها كان متزايداً للغاية، الشيء الذي يعزز مكانة جولة أبوظبي ويجسد حب الجمهور لها وللأحداث المصاحبة لها، ومنها مهرجان يا سلام والحفلات المصاحبة التي تؤكد دوماً تفرد عاصمة الإمارات في كل شيء.

وعن توقعاته لبطل الجولة، قال: لا يمكن التوقع بأي حال من الأحوال، لكن من وجهة نظري تظل المنافسة بين المتصدر فيرستابن وهاميلتون رغم ابتعاد لويس إلى المركز الرابع في الترتيب العام، لكن يظل هو المنافس الأول لبطل العام الحالي وحامل لقب الموسم الماضي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل.

وأشار إلى أن الحلبة أيضاً تتبع نظام التذاكر الإلكترونية هذا العام في إطار مواصلتها بادرة للاستدامة وترشيد الاستهلاك للمواد المصنعة منها التذاكر، وكذلك للحفاظ على سلامة الجميع.