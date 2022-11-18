«ياس هيت» يدشن مشاركته الأولى في «الفورمولا4»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك فريق ياس هيت للسباقات في منافسات سباقات الدعم المرافقة لسباق «الفورمولا-1»، ويتطلع سائقاه المستجدان كيانو الأزهري وماتيو كوينتاريللي قدماً لخوض منافسات جولة كأس بطولة «الفورمولا-4» الإمارات.

وتعد هذه المشاركة الرسمية الأولى لأكاديمية ياس هيت للسباقات في أي من منافسات رياضة السيارات، وتقدم منافسات عطلة هذا الأسبوع فرصة متميزة لكل من كيانو الأزهري وماتيو كوينتاريللي لاستعراض قدراتهما وموهبتهما على مسار حلبة مرسى ياس واختبار إمكاناتهما بمواجهة مجموعة من مواهب المنطقة الناشئة في رياضة السيارات.

ومع إقامة منافسات جولة كأس «الفورمولا -4» الإمارات تزامناً مع عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى، فإن السائقين الشابين يتطلعان بشوق لتقديم أداء مميز وإثارة إعجاب جمهور الحدث العالمي.

وقال كيانو الأزهري «15 عاماً»، والذي ولد ونشأ في الإمارات: «وصلنا مراحل الاستعداد الأخيرة لمشاركتنا في السباق خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى، وأنا أتطلع قدماً لمشاركتي في منافسات السباق خلال الأيام القليلة القادمة. عملت بجهد على الاستعداد نفسياً وبدنياً لخوض المنافسات، كما يضم الفريق مجموعة مميزة من الخبراء الذين يعملون بجد لدعم انطلاقتنا الأولى والرسمية في عالم السباقات خلال عطلة هذا الأسبوع».

وقال ماتيو كوينتاريللي، البالغ 15 عاماً: «تجري الاستعدادات على قدم وساق لسباق عطلة هذا الأسبوع، وتضمنت التحضيرات لمشاركتي في السباق حصص اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الجلوس خلف مقود جهاز المحاكاة. أشعر بأنني على استعداد تام لخوض سباقي الأول في عطلة هذا الأسبوع. إن تجربة القيادة على هذا المسار المذهل تجربة لا تصدق، وأنا أتطلع بشوق لخوض السباق أمام جمهور «الفورمولا-1» العالمي».

ومع انتهاء فعاليات عطلة هذا الأسبوع، يخوض السائقان منافسات الموسم القادم من بطولة «الفورمولا-4» الإمارات وسلسلة سباقات ياس التي تنطلق في شهر يناير القادم.