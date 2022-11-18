حمد الله يعود إلى المغرب من «الباب الكبير»

معتصم عبدالله (دبي)

وصف عبدالرزاق حمد الله مهاجم المغرب، العودة إلى تشكيلة «أسود الأطلس»، قبل أيام من انطلاقة نهائيات كأس العالم 2022، بأنها «عودة من الباب الكبير»، بعد مشاركته بديلاً في مباراة منتخب بلاده الودية الأخيرة أمام جورجيا 3-0، والتي احتضنها ستاد نادي الشارقة، استعداداً لخوض نهائيات المونديال، بداية من مواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن المجموعة السادسة، والتي تضم بلجيكا وكندا.

وقال حمد الله في تصريحات لـ«الاتحاد» أعقبت مباراة جورجيا: «سعيد بالعودة من الباب الكبير، قبل وقت قصير على انطلاقة البطولة الأهم كأس العالم 2022، وأشكر الجهازين الفني والإداري على الثقة، والشكر يمتد إلى الجمهور على دعمه المستمر لكل اللاعبين».

وغاب حمد الله عن تشكيلة «أسود الأطلس» منذ 2019، تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد، ليعود مجدداً - بعد اعتذاره- ضمن القائمة الأخيرة للمدرب الحالي وليد الركراكي، إلى جانب حكيم زياش ومدافع بايرن ميونيخ الألماني، ونصير مزراوي اللذين غابا عن المنتخب في الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية.

وحسم منتخب «أسود الأطلس» الودية الأخيرة أمام جورجيا على ملعب الشارقة والتي شهدت حضوراً لافتاً من الجماهير المغربية، بثلاثية سجلها يوسف النصيري في الدقيقة 5، حكيم زياش 30، وسفيان بوفال من ضربة جزاء حصل عليها حمد الله في الدقيقة 70، وشهدت المباراة المشاركة الأولى لأنس الزروري، لاعب بيرنلي الإنجليزي المنضم بدوره حديثاً إلى قائمة «أسود الأطلس».

من جانبه، تقدم عبدالمالك أبرون عضو مجلس إدارة الاتحاد المغربي، ورئيس بعثة المنتخب، بالشكر إلى الإمارات ونادي الشارقة ومجلس إدارته على كرم الاستضافة، واحتضان الودية الأخيرة لـ «أسود الأطلس» قبل انطلاقة المونديال، وقال. في تصريحات لـ«الاتحاد»: شكراً للإمارات ونادي الشارقة على الخدمات الكبيرة من أجل جاهزية أفضل للمنتخب في المونديال.