زي الجو جيتسو.. قياسات محددة وتدقيق على التفاصيل

أبوظبي (الاتحاد)

عند بوابة المنطقة قبل دخول بساط المنافسات، كان يقف أشخاص فنيون يقومون بقياسات وتدقيق كامل على الزي الرياضي الذي يدخل به كل رياضي مشارك في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ذلك لأن هذا الزي لديه مواصفات دولية معتمدة يجب الالتزام بها وتطبيقها لخوض المنافسات الرسمية.

وبحسب القوانين الخاصة برياضة الجو جيتسو، فإن الزي يجب أن يكون تم تفصيله باستخدام القطن أو الأقمشة الشبيهة بالقطن فقط، كما لا يجب أن يكون القماش سميكاً أو صلباً بحيث يمنع الخصم من الإمساك به، مع وضع بعض المعايير الأخرى الخاصة بفئات الناشئين والأساتذة.

وتعتبر القياسات مهمة للغاية، حيث لا يجب أن يصل الجزء العلوي من الزي إلى فخذ الرياضي، ويجب ألا تزيد الأكمام عن 5 سم من معصم الرياضي عندما يتم تمديد الذراع بشكل موازي للأرض، كما يجب ألا تزيد السراويل عن ارتفاع 5 سم فوق عظمة الكاحل، عماً أن سمك طية صدر السترة 1.3 سم، وفتحة الكم عند الامتداد الكامل لليد بالعرض 7 سم.

أما متطلبات الحزام، فيجب أن يستخدم الرياضيون حزاماً متيناً بعرض 4 إلى 5 سم ملوناً وفقاً لرتبة الرياضي، مع طرف أسود، باستثناء الأحزمة السوداء، حيث أن يكون الطرف أبيض أو أحمر.

ويجب ارتداء الحزام فوق الجزء العلوي من الزي، ولفه حول الخصر مرتين، وربطه باستخدام عقدة مزدوجة مشدودة بما يكفي لإبقاء الجزء العلوي من المعدة مغلقاً، وبمجرد أن يتم ربطه في عقدة مزدوجة، يجب أن يتدلى طول كل طرف من طرفي الحزام من 20 إلى 30 سم.

من المتطلبات الأخرى، يحظر ارتداء القميص تحت الجزء العلوي من المعدة باستثناء النساء، وفي الزي الخاص بالنساء، من الضروري استخدام قميص مطاطي أو مرن يغطي الجسم إلى تحت المعدة، ويمكن أن يكون قصير أو طويل الأكمام، دون الحاجة إلى اتباع متطلبات اللون.

ويحظر ارتداء السراويل من أي نوع تحت سراويل زي الجو جيتسو، باستثناء النساء، المسموح لهن باستخدام السراويل المصنوعة من قماش مرن (ملتصقة بالجسم) تحت بنطال الزي، طالما أن هذه السراويل أقصر من بنطال الزي.