«منحة ماكاي».. بريق أمل لأطفال البرازيل في الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

لم تخب ماريانا زامورانو، ظن ولاية ماكاي البرازيلية، بعدما حققت الميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات الناشئين، في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، لتحتفل صاحبة الـ 14 عاماً، وسط فرحة كبيرة بالنظر للثقة الكبيرة التي نالتها والترقب من أهالي الولاية الصغيرة نسبياً في ضواحي ريو دي جانيرو.

كانت رحلة ماريانا إلى أبوظبي بمثابة ختام مثالي لعام حافل بالإنجازات الرياضية لها، بعدما تفوقت على المستوى المحلي بالبرازيل، وفي بطولات أميركا الجنوبية، لتتوج مجهودها بالتفوق في البطولة العالمية، وقالت: بدأت مسيرتي في الجو جيتسو بعمر 4 سنوات، وحصلت على دعم الحكومة البلدية في الولاية من خلال برنامج المنحة للرياضيين المتفوقين، إنه برنامج ناجح للغاية وساعدني في تحقيق هذه الخطوة الكبيرة.

وتابعت: أنا فخورة للغاية بتمثيل ماكاي، تنافست مع رياضيين من ثماني جنسيات أخرى في فئة 14 - 15 عاماً، ضمن الحزام الأخضر حتى 52 كلج، وحققت الميدالية الذهبية بالفوز في جميع النزالات.

ولم تكن ماريانا المشاركة الوحيدة في فئة الناشئات من ولاية ماكاي، حيث شاركت زميلتها ماريانا فانتيل، وحققت الميدالية الفضية في المنافسات، ليكون حصاد إيجابي للمبادرة التي تطبقها الولاية البرازيلية، وتساعد الرياضيين المميزين هناك على التكفل بتذاكر السفر، الإقامة، الطعام وغيرها في المسابقات الخارجية، وحالياً يوجد 164 رياضياً بالمجمل مشمول بالبرنامج.

وقالت فانتيل: البرنامج مميز للغاية ويمنح الفرصة للرياضيين ذوي الأداء المتوسط والعالي من منطقتنا للمشاركة في المسابقات حول العالم، وأنا فخورة جداً بالمشاركة في بطولة مثل هذه في أبوظبي، مع نتائج مهمة تحفزنا للمستقبل.

كما شاركت ياسمين كروز «11 سنة» بدعم من نفس المنحة، وحققت المركز الرابع في المنافسات، وقالت: استفدت من القرار بتخفيض سن الدعم للرياضيين من عمر 12 إلى 10 سنوات، وهي خطوة ستسمح للمزيد من الرياضيين بنفس عمري من الاستفادة منه وتحقيق حلم المشاركة هنا في أبوظبي، نسعى جميعاً للالتزام والتفاني في التدريبات من أجل تحقيق أفضل النتائج.