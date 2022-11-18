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الرياضي

يمامة إبراهيم.. من مسابقات الموضة والجمال إلى بساط الجو جيتسو

يمامة إبراهيم
19 نوفمبر 2022 01:38

أبوظبي (وام)

تخوض يمامة إبراهيم البرازيلية من أصل لبناني، مدربة المنتخب السعودي للجو جيتسو للسيدات واللاعبة في الوقت نفسه، تجربه استثنائية في رياضة الجو جيتسو منذ عدة سنوات، فعلى الرغم من شغفها من قبل بمسابقات الموضة والجمال التي شاركت فيها على مستوى الاحتراف، إلا أنها فضلت أن تخوض تجربة مختلفة مع رياضة الجو جيتسو.

بدأت يمامة إبراهيم مسيرتها في اللعبة قبل 7 سنوات، بعد ارتباطها بزوجها المدرب جونيور المدير الفني للمنتخب السعودي للرجال الذي حقق العديد من الألقاب والبطولات العالمية من قبل، حيث كان له باع طويل في الإمارات وعاش فيها لسنوات، وعمل مديراً فنياً لمركز التدريب في جو جيتسو آرينا بأبوظبي وأسهم في اكتشاف وتدريب العديد من المواهب الواعدة.

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وتقول يمامة إبراهيم: «شغفي برياضة الجو جيتسو ودعم زوجي قاداني إلى ممارسة اللعبة منذ عدة سنوات، والآن أصبحت مدربة، ونعيش منذ عام تقريباً في مدينة جدة السعودية»، وأضافت: «للمرة الأولى أشارك كلاعبة في عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ما رأيته لم يكن متوقعاً.. أجواء تنافسية وتنظيمية رائعة للغاية، أبطال عالميون في أبوظبي، كل ما نراه في هذه البطولة يفوق الخيال».

وتابعت المدربة واللاعبة يمامة إبراهيم: شاركت في عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالحزام البني وهي تجربة استثنائية لي كلاعبة ومدربة في الوقت نفسه، أتمنى أن تستمر مشاركاتي في الفترة المقبلة لتحقيق أحلامي في هذه الرياضة.

وأكدت المدربة يمامة إبرهيم أن لعبة الجو جيتسو بدأت تتطور في السعودية بشكل لافت، حيث الاهتمام الكبير باللعبة واللاعبين، والعمل على كشف المواهب والمشاركة بها في مختلف البطولات العالمية، والبحث دائماً عن التتويج داخلياً وخارجياً.

الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
أبوظبي
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