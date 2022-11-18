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محمد الشرقي يكرم الفائزين في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج

محمد الشرقي يتوسط الفائزين في البطولة (من المصدر)
19 نوفمبر 2022 01:38

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور المنافسات والمسابقات في تشجيع المواهب وتنميتها، مشيرًا إلى الدعم الذي تحظى به الألعاب الذهنية في إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يسهم في إبراز حضور الدولة عالميًا في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال تكريم سمو ولي عهد الفجيرة، اللاعبين الفائزين في بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق نوفوتيل بالفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس النادي العربي للشطرنج ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج هاري فوجياكيس.

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وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، في سبيل إنجاح تنظيمها وتحقيق أهدافها، مباركًا هذا الإنجاز لإمارة الفجيرة كأول مدينة عربية في الشرق الأوسط تفوز باستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماع الكونجرس العالمي.

وكرم سموه اللاعب الروسي بافلوف الفائز ببطولة العالم الحالية الفردي، ومن المنتخبات منتخب بولندا، كما كرم سموه الجهات المساندة والراعية لنجاح الحدث واللجنة المنظمة للبطولة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.
حضر حفل التكريم سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
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