459 لاعباً في مهرجان أبوظبي لألعاب القوى

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع مهرجان أبوظبي لـ «أم الألعاب» الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويشهد إقامة بطولة كأس رئيس الدولة «أغلى البطولات» للعموم رجال ونساء وشباب وشابات «ذكور وإناث»، بجانب فئتي المجتمع والأندية، بالإضافة إلى بطولة النخبة للأشبال والناشئين «ذكور وإناث»، بمشاركة 459 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 نادياً، بواقع 332 لاعباً و127 لاعبة، إذ يشتد التنافس بينهم للتتويج بالمراكز الأولى وحصد الميداليات الملونة.

يشهد اليوم الأول مسابقات المراحل السنية للأشبال «بنين وبنات»، مواليد 2008-2009 والناشئين «بنين وبنات» مواليد 2006-2007، في المضمار لفئة الناشئات لمسافة 100 متر حواجز والوثب الطويل أشبال بنات، ورمي الرمح أشبال بنين، ثم 110 أمتار حواجز ناشئين، ودفع الجلة أشبال بنين وبنات، بالإضافة إلى 60 متراً حواجز أشبال بنين ورمي القرص أشبال بنين وبنات، وسباق 300 متر أشبال بنين وبنات ووثب طويل لفئة الأشبال بنين ورمي الرمح أشبال بنات.

ويعقب ذلك سباق 400 متر ناشئات وناشئين و50 متراً أشبال بنات وبنين و100 متر ناشئات وناشئين، ووثب طويل ناشئات وناشئين ودفع الجلة ناشئات ورمي القرص ودفع الجلة ورمي الرمح ناشئات، ورمي الرمح وورمي القرص ناشئين، ثم سباق 1000 متر أشبال بنين وبنات و1500 متر ناشئين وناشئات و4 في 50 تتابع أشبال بنين وبنات وتتابع متنوع ناشئات لمسافة 100 و200 و300 و400 متر.