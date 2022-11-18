20 ألف متسابق في ماراثون أدنوك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حث الأسطورة الأميركي مايكل جونسون بطل العالم 8 مرات والحائز على الذهب الأولمبي 4 مرات، جميع سكان الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً على المشاركة في ماراثون أدنوك 2022 مع بدء العد التنازلي للسباق الذي ينطلق 17 ديسمبر في أبوظبي، بمشاركة نحو 20000 متسابق.

وشدد جونسون المعروف بدفاعه عن أسلوب الحياة الصحية وفوائد ممارسة الرياضة للصحة البدنية والذهنية، كل فئات المجتمع على أهمية المشاركة في السباق العالمي الكبير واستثمار الفرصة الرائعة، بغض النظر عن معدلات لياقتهم البدنية، مشيراً إلى أن المشاركة فرصة للاستمتاع بالسباق العالمي الكبير.

وقال جونسون: «كونوا جزءاً من ماراثون أدنوك أبوظبي هذا العام، فالأمر الرائع فيه أنه يشكل تحد مع الآخرين، وأيضاً تحديا للذات، فلا تضيعوا فرصة المشاركة فيه من بدايته وحتى نهايته».

وأضاف قائلاً: «أدرك أن تأسيس نمط حياة رياضية ذات تمارين منتظمة يومياً أمر صعب، ولكن التدريب مع أشخاص يجعل الأمور أسهل ويجعل التحفيز متبادلا بين أفراد المجموعة».

يُذكر أن جونسون كان قد شارك في كونغرس الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي الشهر الماضي، وهو المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي خُصص لمواضيع الصحة البدنية والعقلية والرفاه المجتمعي لسكان العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان العداء الأسطورة جونسون الذي وصل لعمر 55 عاماً، قد شارك في «تحدي المليار خطوة»، الذي أقيم بالتعاون بين وزارة الصحة وحماية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وفتنس آب ستيب.

يذكر أن باب التسجيل للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي 2022 والسباقات المصاحبة لا يزال مفتوحاً ويتم عبر الموقع الرسمي بقيمة اشتراك تبدأ من 50 درهماً للفرد.