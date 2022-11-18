«دبي فيوتشر» لجودلفين يكتسح سباق كأس البحرين الدولي

دبي (محمد حسن)



اكتسح «دبي فيوتشر» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، سباق كأس البحرين الدولي لمسافة 2000 متر للفئة الأولى الذي أقيم في مضمار صخير بنادي راشد للفروسية بالبحرين.

وتجاوز ابن الفحل «دباوي» رفيقه بالإسطبل «باشن آند جلوري» قرب خط النهاية ليمنح الجوادان جودلفين المركزين الأول والثاني في السباق الرفيع الذي شارك فيه «دبي فيوتشر» على مدار العامين الماضيين.

وشغل جوادا جودلفين مواقع أمامية طوال السباق، حيث تعقب «باشن آند جلوري» الجواد «ماجني كور» بالمركز الثاني، فيما استقر «دبي فيوتشر» في المركز الثالث في جهة السياج الداخلي.

وبقيادة محنكة للجواد «دبي فيوتشر» من الفارس داني تدهوب، نجح في تجاوز زميله في الإسطبل «باشن آند جلوري»، مسجلاً الفوز بفارق ثلاثة أرباع طول، فيما حل في المركز الثالث «ريوكورفو».