«الأبيض» في «تجربة المصالحة» أمام كازاخستان

معتز الشامي (دبي)



يخوض المنتخب الأول لكرة القدم التجربة الودية الثانية، خلال معسكره المقام حالياً، في أبوظبي أمام كازاخستان،

في السابعة والنصف مساء غد «السبت»، باستاد آل نهيان، وسيكون دخول الجماهير بالمجان.

وتأتي المباراة في توقيت مناسب، من أجل «تعديل الصورة»، بعد الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين بـ «خماسية».

ويسعى «الأبيض» لمصالحة جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الضيوف، من أجل الخروج بأكبر مكاسب فنية ونفسية، حيث يأتي المعسكر الحالي، ضمن مراحل إعداد الفريق للارتباطات المهمة المقبلة، خاصة أن المنتخب مقبل على المشاركة في «خليجي 25» بالبصرة خلال يناير المقبل.

ويتعامل الجهاز الفني مع التجمع الحالي على أساس أهميته في الوقوف على قدرات أبرز العناصر، التي تم الاستقرار عليها لتكون بمثابة «العمود الفقري» لتشكيلة «الأبيض» في «الخليجية».

ويتمسك الجهازان الفني والإداري، بفرض حالة الالتزام والانضباط، ما كان له الأثر في استبعاد محمد الشامسي وحمد عبد الله من القائمة لخروجهما من المعسكر عقب مباراة «التانجو» من دون الحصول على إذن، وتحويل «الثنائي» إلى لجنة الانضباط، ومضمون القرار هو توصيل رسالة بأن الالتزام في المعسكر لا يمكن الحياد عنه.

من جانب آخر يحتاج المنتخب إلى الفوز والخروج بنتيجة إيجابية لضرب عدة عصافير بحجر واحد، أبرزها إثبات الذات، بعد اهتزاز النتائج والأداء، بفعل إصرار الجهاز الفني ولجنة المنتخبات على خوض مباريات دولية قوية مع منتخبات الصف الأول، حيث خسر «الأبيض» في معسكر سبتمبر بالنمسا، أمام باراجواي وفنزويلا، وأخيراً من الأرجنتين بـ «خماسية».

ومباراة كازاخستان بمثابة بداية جديدة، لترجمة المكاسب الفنية التي حصدها المنتخب، والوصول إلى حالة من التجانس والتفاهم الفني بين اللاعبين، بالإضافة إلى تقديم مستوى قوي، يعيد الثقة في النفس للاعبين، والتفاف الجماهير حول «الأبيض».

وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في ودية الأرجنتين، خاصة في الجانب الدفاعي، رغم تحسن مستوى أداء «الأبيض» خلال الشوط الثاني أمام «التانجو»، ويحتاج المنتخب إلى العب بحذر دفاعي كافٍ، والانتشار الجيد عند امتلاك الكرة، مع ضرورة التركيز في إنهاء الهجمة، حيث لاحت لمنتحبنا فرصتان محققتان أمام الأرجنتين لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

ولن يغير الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا طريقة لعب المنتخب، حيث لا يزال يعتمد أسلوب 4-2-3-1، الذي يتقنه اللاعبون، حيث طالب رودولفو من الجميع بضرورة أن تكون لديهم ردة فعل على الخسارة الثقيلة وديا أمام الأرجنتين، والتمسك بتغيير الصورة السلبية عن المنتخب، والبدء في تحقيق النتائج الإيجابية واللعب بروح قتالية عالية.



