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الرياضي

محمد الشرقي يلتقي رؤساء اتحادات الشطرنج

محمد الشرقي يلتقي رؤساء اتحادات الشطرنج
18 نوفمبر 2022 16:44


الفجيرة (وام)
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة بالفجيرة، رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج هاري فوجيلكيس ورؤساء اتحادات الشطرنج على هامش ختام بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي أقيمت تحت رعاية سموه في الإمارة.
ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيوف، مشيدًا بجهودهم، وعمل اللجنة المنظمة للبطولة باستضافة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، في تعزيز نشاط الرياضات الذهنية، منوّهًا سموه إلى مكانة إمارة الفجيرة في تنظيم المنافسات الدولية واستقطابها من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة على دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للبطولات التي تستضيفها إمارة الفجيرة بما يخدم رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها العالمية في هذا القطاع.
وتقدّم رؤساء اتحادات الشطرنج بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، واهتمام سموه بالألعاب الرياضية كافة، والفكرية منها خاصة، حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور عبدالله آل بركات رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة. 

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