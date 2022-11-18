هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الأولى

أبوظبي(د ب أ)

سجل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات سيارات فورمولا1، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتفوق هاميلتون على أقرب ملاحقيه، مواطنه جورج راسل، زميله في فريق مرسيدس.

وحقق هاميلتون زمناً قدره دقيقة واحدة و633. 26 ثانية حول مضمار مرسى ياس، الذي يبلغ طوله 281. 5 كم، ليتقدم على راسل، صاحب المركز الثاني، بفارق 220. 0 ثانية، في حين احتل تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، المركز الثالث.

وغاب 8 سائقين عن هذه التجربة، لإفساح المجال أمام السائقين الاحتياطيين للمشاركة، حيث يعتبر سباق أبوظبي بمثابة الفرصة الأخيرة أمام فرق بطولة العالم لفورمولا1، للالتزام باللوائح الجديدة للمسابقة، التي بدأ تطبيقها هذا العام.

وتلزم اللوائح الجديدة فرق البطولة بمنح الفرصة أمام المبتدئين لخوض التجارب الحرة الأولى.

وكان البرازيلي فيليبي دروجوفيتش، سائق فريق أستون مارتن، بطل سباقات سيارات فورمولا2، والمكسيكي باتو أووارد، سائق فريق مكلارين، من بين السائقين الاحتياطيين الذين اختيروا للمشاركة في التجربة الحرة الأولى لسباق أبوظبي اليوم.

كما تواجد النيوزيلندي ليام لوسون مع فريق ريد بول، حيث حل بدلاً من الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج ببطولة العالم هذا العام في فئة السائقين.

وقدم لوسون أداءً جيدًا ليحتل المركز الخامس، بفارق ضئيل عن المكسيكي سيرخيو بيريز، زميله في ريد بول، صاحب المركز الرابع، بينما حل أووارد في المركز الـ18، و دروجوفيتش في المركز الـ20.

واحتل الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق أستون مارتن، بطل العالم السابق أربع مرات، والذي يستعد لخوض سباقه الأخير قبل اعتزاله رسمياً في أبوظبي، المركز السادس في هذه التجربة.

وانتزع فيرستابن لقب بطولة العالم في فئة السائقين، فيما نال فريق ريد بول اللقب في فئة الصانعين منذ فترة طويلة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحديده في السباق الأخير لهذا العام، الذي يجرى بعد غدٍ الأحد.

ويتنافس لوكلير وبيريز على المركز الثاني في فئة السائقين، في حين لا يزال مرسيدس يأمل في التفوق على فيراري في وصافة فئة الصانعين، ويتنافس فريقا ألبين ومكلارين للحصول على المركز الرابع.

ومن المقرر أن تجرى التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق اليوم الجمعة، في حين تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة التأهيلية غدا السبت، على أن يقام السباق بعد غد.