نجوم المستقبل.. مواهب على سلم الفورمولا1

أبوظبي (الاتحاد)

تظل رياضة الفورمولا1 على قمة هرم رياضة سباقات السيارات، ومع سيطرة ماكس فيرستابن في العامين الأخيرين يتحول الاهتمام إلى السائقين الشباب، إذ تعمل العديد من فرق الفورمولا1 على تطوير برامج للسائقين الشباب.

ومع انطلاق أكاديمية ياس هيت للسباقات ضمن مساعي شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، الرامية إلى تطوير وتقديم سائقين من أصحاب المواهب المحلية، يستعد بعض المتسابقين المحليين لحجز مقاعدهم في المستقبل القريب للمشاركة في مختلف السباقات العالمية.

وإلى ذلك الحين، ومع وصول موسم الفورمولا1 لعام 2022 إلى محطته الختامية في أبوظبي، هناك العديد من السائقين الذي أثبتوا مواهبهم خلال سباقات الدعم المرافقة له، ويتوقع حضورهم على مسار حلبة مرسى ياس في المستقبل القريب، مثل.

فيليبي دروجوفيتش

حسم البطل المتوج بلقب فورمولا2 لهذا الموسم البطولة قبل 3 جولات من سباقها الختامي وتحديداً في جولة مونزا في إيطاليا، رغم اضطراره لمتابعة سباق السبرينت الأخير من الخطوط الجانبية بعد خروجه من اللفة الأولى.

وسجل البرازيلي الشاب النقاط بانتظام خلال مشاركاته مع فريق إم بي موتورسبورت، لينضم إلى برنامج تطوير السائقين التابع لفريق أستون مارتن للفورمولا1.



ثيو بورتشاير

إنجازات كبيرة متوقعة في مستقبل هذا السائق الشاب، حيث انضم ثيو بورتشاير إلى أكاديمية ساوبر للسائقين في عام 2019، وشارك مؤخرًا في حصة التجارب الحرة الأولى مع فريق ألفاروميو خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أميركا الكبرى للفورمولا1 في الشهر الماضي.

وأثبت السائق الفرنسي الشاب موهبته خلال مشاركته في منافسات بطولة فورمولا2 على مدار الموسمين الماضيين مع فريق إيه آر تي جران بري، بعد أن اختتم مشاركته في موسم 2020 من بطولة فورمولا3 وصيفاً في أول موسم له، محققًا إنجازًا قياسيًا باعتباره أصغر سائق يفوز بأحد سباقات هذه البطولة.

ثم تابع الإنجازات، ليصبح أصغر سائق يحقق مركز قطب الانطلاق في بطولة فورمولا2 بعام 2021، وأصغر سائق يفوز بأحد سباقات فورمولا2 بعد الفوز في موناكو ووصافة الموسم الحالي وراء دروجوفيتش.



جاك دوهان

نجل سائق الدراجات النارية ميك دوهان، بطل العالم للدراجات النارية خمس مرات، ويشهد هذا العام أول موسم له في بطولة فورمولا2 مع فريق فيرتوسي، حيث يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب البطولة.

ويشارك عضو أكاديمية فريق ألبين للفورمولا1، في فعاليات عطلة أسبوع سباق الفورمولا1 مع فريق ألبين، ويقود سيارة الفريق على مسار حلبة مرسى ياس في حصة التجارب الحرة الأولى، بعد أن شهدت عطلة أسبوع سباق جائزة المكسيك الكبرى أول حضور له في عالم الفورمولا1 خلال الشهر الماضي.

فيكتور مارتينز

توج فيكتور مارتينز بلقب بطولة فورمولا3 بعد سباق ختامي مثير على حلبة مونزا الإيطالية، وشهد منافسة ثلاثية على لقب البطولة بمواجهة كل من زاين مالوني وأوليفر بيرمان.

وكان النجاح الأكبر للسائق الفرنسي في موسمه الثاني في بطولة فورمولا3، مع فريق إيه آر تي جران بري، في السباقات الرئيسية، وحقق خلال الموسم فوزين، وصعد منصة التتويج ست مرات، وأمضى جميع جولات البطولة، باستثناء جولة واحدة، متصدرًا ترتيب السائقين، ويندرج السائق الفرنسي في أكاديمية فريق ألبين للسائقين.



زاين مالوني

أثار زاين مالوني إعجاب المتابعين في أولى مواسمه بطولة فورمولا3، وبعد أن واجه السائق الشاب صعوبات خلال بداية الموسم، حيث سجل السائق المتوج بلقب فورمولا4 بريطانيا لموسم 2019، الفوز في السباق الرئيسي في الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم على التوالي على حلبات سبا وزاندفورت ومونزا، وهو ما ضمن له المركز الثاني على ترتيب البطولة، خلف فيكتورمارتينز.



أوليفر بيرمان

سائق آخر أثار إعجاب المتابعين في أول موسم له في بطولة فورمولا3، دخل السائق البريطاني عتبة فورمولا3 بعد تحقيق ألقاب بطولتي فورمولا4 إيطاليا وفورمولا4 ألمانيا في عام 2021.

وسجل السائق البالغ من العمر 17 عامًا وعضو أكاديمية فيراري للسائقين فوزًا واحدًا وصعد منصة التتويج ثمانية مرات خلال الموسم، وهو أفضل إنجاز في مسيرة سائقي فريق بريما، ومن المتوقع أن ينتقل بيرمان إلى بطولة فورمولا2 في الموسم القادم ويخوض منافساتها المقامة على حلبة مرسى ياس في عام 2023.

أندريا كيمي أنتونيللي

حصد الإيطالي أنتونيللي، الذي بلغ من العمر 16 عامًا في شهر أغسطس، ألقاب فورمولا4 ألمانيا وفورمولا4 إيطاليا مع فريق بريما. ومن المتوقع أن ينتقل السائق الشاب وعضو أكاديمية مرسيدس للسائقين إلى بطولة فورمولا3 في موسم 2023.



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