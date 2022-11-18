رابيو: سنعوض الفشل الأوروبي

الدوحة (رويترز)

أشاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أدريان رابيو، باستعدادات منتخب بلاده بطل العالم لنهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق الأحد المقبل في قطر، بينما يسعى الفريق لتعويض خروجه المبكر من بطولة أوروبا الأخيرة التي أقيمت العام الماضي.

وفي أول ظهور له في النهائيات العالمية، بعد فشله في الانضمام للتشكيلة التي توجت باللقب في النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام، قال رابيو إن فريقه تمكن من الاستعداد جيداً للبطولة في الدوحة وهو ما لم يتوفر له في العام الماضي.

ورفض رابيو أن يكون لاعباً احتياطياً للمنتخب في نهائيات روسيا 2018، قبل أن يضمه المدرب ديدييه ديشامب للفريق في 2020.

وأضاف رابيو قبل مباراة فريقه الأولى في النهائيات أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة في 22 من الشهر الجاري: «أهم شيء هو أن نبقى متحدين وألا ننظر خارج مجموعتنا حتى لا تتضرر معنوياتنا بسبب بعض الأمور. لدينا القدرة على تقديم أداء أفضل مما قدمناه في بطولة أوروبا».

وأردف رابيو قائلاً: «بالطبع الآن لدينا الكثير من الرفاهية هذه المرة بينما نعيش في هذه الأجواء المريحة الآن في حين أن الوضع خلال بطولة أوروبا كان صعباً في ظل القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19».

وفي بطولة أوروبا خرجت فرنسا بطلة العالم من دور ال 16 بعد الهزيمة أمام سويسرا.

وقال رابيو أيضاً: «هنا لدينا الكثير من وسائل الراحة ويمكننا جميعا البقاء سويا والعمل على تجاهل كل شيء في الخارج».

ويغيب عن تشكيلة فرنسا في النهائيات عدة لاعبين بارزين بسبب الإصابة مثل بريسنل كيمبمبي وبول بوجبا ونجولو كانتي، بينما يعاني المهاجم كريم بنزيمة وزميله رفائيل فاران من إصابات رغم أنهما ضمن التشكيلة، لكن رابيو عبر عن أمله في تعافي بنزيمة وفاران سريعاً ليشاركا مع الفريق.

وفي إطار المجموعة الرابعة أيضاً ستلتقي فرنسا مع منتخبي الدنمارك وتونس بعد ذلك.

وقال رابيو أيضاً: «أنا أشعر بالامتنان لوجودي هنا ونحن نرغب في الوصول للمباراة النهائية لأن أمامنا فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي لذا فنحن متحمسون جداً».