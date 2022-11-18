البرازيل تستعد للكشف عن بديل تيتي

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

سيختار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، المدرب الذي سيخلف الحالي تيتي في يناير، كما أعلن الخميس، نافياً الشائعات التي تحدثت عن إمكانية تولي الإسباني بيب جوارديولا هذا المنصب.

وكان تيتي أعلن في فبراير الماضي بأن مهمته في مونديال قطر ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للسيليساو«.

وأدى هذا الإعلان إلى موجة من التكهنات في البرازيل بشأن من سيكون خليفته. لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد في بيان بأن»تركيزه هو بنسبة 100% على الفوز بكأس العالم للمرة السادسة بقيادة تيتي«.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيش، الذي تولى منصبه في مارس»لم يتحدث قط مع أي مدير كرة قدم بشأن وظيفة التدريب بعد كأس العالم«.

وقال رودريجيش في البيان»أي خبر يخالف ذلك محط كذب. لن يتم النظر في هذه القضية إلا في يناير«.

وجاء البيان بعد شائعات هذا الأسبوع بأن مدرب المنتخب الوطني السابق مانو مينيزيس (2010-2012)، وصيف بطل الدوري البرازيلي مع إنترناسيونال قد يعود إلى منصبه.

ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها دوريفال جونيور الذي قاد فلامنجو إلى إحراز كأس ليبرتادوريس وجوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الرغم من أن الأخير سيطلب أجراً مرتفعا للغاية بالنسبة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ويملك تيتي»61 عاماً«سجلاً رائعاً على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات»رقم قياسي" يتضمن 57 فوزاً و14 تعادلاً وخمس هزائم تخللها الفوز بكوبا أميركا عام 2019 على أرضه.

وخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018 في ربع النهائي بعد الخسارة أمام بلجيكا 1-2، لكنه يدخل مونديال قطر كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، بعد مشوار مثالي في التصفيات الأميركية الجنوبية لم يخسر فيها أي مباراة.