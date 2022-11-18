السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البرازيل تستعد للكشف عن بديل تيتي

البرازيل تستعد للكشف عن بديل تيتي
18 نوفمبر 2022 15:30

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 
سيختار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، المدرب الذي سيخلف الحالي تيتي في يناير، كما أعلن الخميس، نافياً الشائعات التي تحدثت عن إمكانية تولي الإسباني بيب جوارديولا هذا المنصب.
وكان تيتي أعلن في فبراير الماضي بأن مهمته في مونديال قطر ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للسيليساو«.
وأدى هذا الإعلان إلى موجة من التكهنات في البرازيل بشأن من سيكون خليفته. لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد في بيان بأن»تركيزه هو بنسبة 100% على الفوز بكأس العالم للمرة السادسة بقيادة تيتي«.
وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيش، الذي تولى منصبه في مارس»لم يتحدث قط مع أي مدير كرة قدم بشأن وظيفة التدريب بعد كأس العالم«.
وقال رودريجيش في البيان»أي خبر يخالف ذلك محط كذب. لن يتم النظر في هذه القضية إلا في يناير«.
وجاء البيان بعد شائعات هذا الأسبوع بأن مدرب المنتخب الوطني السابق مانو مينيزيس (2010-2012)، وصيف بطل الدوري البرازيلي مع إنترناسيونال قد يعود إلى منصبه.
ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها دوريفال جونيور الذي قاد فلامنجو إلى إحراز كأس ليبرتادوريس وجوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الرغم من أن الأخير سيطلب أجراً مرتفعا للغاية بالنسبة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ويملك تيتي»61 عاماً«سجلاً رائعاً على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات»رقم قياسي" يتضمن 57 فوزاً و14 تعادلاً وخمس هزائم تخللها الفوز بكوبا أميركا عام 2019 على أرضه.
وخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018 في ربع النهائي بعد الخسارة أمام بلجيكا 1-2، لكنه يدخل مونديال قطر كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، بعد مشوار مثالي في التصفيات الأميركية الجنوبية لم يخسر فيها أي مباراة.

أخبار ذات صلة
إطلاق «منصة عجمان للمشجعين» في «المونديال»
إنريكي: لقب «المونديال» لـ «الماتادور» أو «البرغوث»!
جوارديولا
تيتي
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
عربي ودولي
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
اليوم 13:38
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
عربي ودولي
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©