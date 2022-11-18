«سودي العالمية للكارتينج».. الفرصة المذهلة في ياس

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع زيادة الحماس واقتراب انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، تنظم حلبة مرسى ياس لعشاق رياضة السيارات سباق سلسلة سودي العالمية للكارتينج، لتيتح لهم الفوز بتجارب القيادة المشوقة على حلبة مرسى ياس.وتقام الجولة الحماسية في ياس كارت زون بين الساعة 7:30 وحتى الساعة 10:00 مساءً، وستضم جولة تأهيلية مدتها 15 دقيقة، يليها سباقين منفصلين يضم كل منهما 12 لفة لثلاث فئات تشمل، الأعمار الأقل من 16، وكبار السن، والماسترز.

وتقدم المسابقة للسائقين البارعين الذين يحققون المراكز الثلاث الأولى لكل الفئة، الفوز بفرصة مميزة للاستمتاع بقوة الأدرينالين والقيادة على مسار حلبة مرسى ياس الشهيرة بطول 5.28 كم في وقت لاحق.

ولفئتي كبار السن والماسترز، يحظى الفائز بالمركز الأول بتجربة قيادة سيارة F3000، فيما سيتمكن الفائز بالمركز الثاني من قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على تجربة قيادة سيارة كاترهام. أما الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لفئة الأعمار الأقل من 16، فسيستمتعون بتجربة الراكب للتجارب الثلاثة المذكورة سابقاً على التوالي.

لا تزال الفرصة متاحة للاشتراك في سباق يوم الجمعة، وتبدأ أسعار التذاكر من 650 درهماً إماراتياً وتشمل تذكرة دخول لمناطق الواحات في حلبة مرسى ياس ليوم الجمعة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 2022.