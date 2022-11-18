«الشراعية 43» تبحر في شواطئ دبي السبت

دبي (الاتحاد)



تشهد شواطئ دبي ظهر غد «السبت» تظاهرة بحرية كبيرة، مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» السباقات البحرية في الموسم الحالي.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة السباق، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي.

ويجمع السباق المرتقب 76 قارباً تمثل نخبة أهل البحر من الملاك والنواخذة والبحارة، واللذين يتنافسون على المراكز الأولى في السباق والصعود إلى منصة التتويج مع الثلاثة الكبار، كما يسعون أيضاً لحصد نقاط التفوق في السباق نحو التتويج بلقب بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في موسمها الحالي.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومشرف السباق، أن اللجنة المنظمة للسباق تقف على كافة التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة عبر المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة، من أجل إقامة السباق في افضل الظروف، وسعياً لتحقيق مبدأ السلامة للمشاركين.

وقال محمد سيف المري إن موعد البداية تم تقديمه ليصبح بين الثانية عشرة والواحدة ظهراً، وينتظر أن تقطع القوارب المشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً مسافة تزيد عن 15 ميلاً بحرياً من نقطة البداية في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.

ووجه المري الشكر إلى كل الجهات المتعاونة، والتي تسهم مع النادي في إنجاح كافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها في الموسم، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية السواحل والمنشآت الحيوية «قيادة السرب الرابع»، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومجموعة نخيل البحرية ومراسي «بي آند أو ماريناز».