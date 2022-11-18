1.3 مليار متابع لمؤتمر دبي الدولي و«جلوب سوكر»



دبي (الاتحاد)



حظيت الدورة السابعة عشرة من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر»، باهتمام عالمي كبير من القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.



وأولت وسائل الإعلام العالمية اهتماماً كبيراً بالحدث الذي نظمه مجلس دبي الرياضي. تحت شعار «الطريق إلى البطولات»، وحضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وبلغ عدد المتابعين للحدث أكثر من 1.3 مليار، من بينهم مليار مشاهدة لوسم الحدث على منصة «تيك توك»، فيما بلغت المشاهدات للفيديوهات القصيرة التي نُشرت على المنصة ذاتها أكثر من 200 مليون، إلى جانب مئات الملايين الذين تابعوا الحدث على منصات إنستجرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، وغيرها من حسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية واللاعبين في مختلف القارات.

وأفردت العديد من الصحف والقنوات والمواقع الأوروبية والعالمية مساحات واسعة لتفاصيل جلسات وأجواء توزيع الجوائز التي جمعت نخبة من ألمع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، ونال «لقاء التسامح» بين محمد صالح وراموس والتحية الحارة بينهما بحضور معالي مطر الطاير اهتماماً خاصاً في مصر ومختلف دول العالم، حيث أعادت برامج تلفزيونية وحسابات تواصل اجتماعي لمؤسسات إعلامية نشر لقطات من اللقاء الذي بثه مجلس دبي الرياضي على حساباته الرسمية، حيث تميز اللقاء بالحرارة والمشاعر الودية، خصوصاً أنه يأتي بعد الحادثة الشهيرة التي تعرض فيها محمد صلاح إلى الإصابة في كرة مشتركة مع راموس عام 2018، والاتهامات الواسعة التي طالت المدافع الإسباني بأنه تعمد إصابة النجم المصري.

ونشرت صحيفة «نيوزبليد» الهولندية موضوعاً عن اللقاء تحت عنوان «نسيان وتسامح»، سيرجيو راموس ومحمد صلاح يمحيان حادثة دوري أبطال أوروبا، ويرحبان ببعضهما بحرارة في دبي، وبدأت الصحيفة الواسعة الانتشار مقالها بمقدمة ذكرت فيها: «يبدو أن راموس وصلاح دفنا الأحقاد، بعد إصابة راموس لصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، اندلع بعض التوتر بين اللاعبين، ولكن يبدو أن التوترات هدأت الآن، بعد أن التقى الاثنان في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجوائز دبي جلوب لكرة القدم، أعقب ذلك تحية حارة».

وفاز صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء متابعي منصة «تيك توك»، حيث حصل على 33 مليون صوت من متابعي تيك توك.

ومن أهم وسائل الإعلام العالمية التي تناولت أخبار المؤتمر والحفل قناتي سكاي سبورت الإيطالية، ويوروسبورت اللتين نشرتا كافة تفاصيل المؤتمر والحفل على الهواء مباشرة ونشرت مقاطع منهما على مواقعها الإلكترونية الرسمية، فيما خصصت صحيفتي «أبولا» و«ريكورد» البرتغاليتين صفحات لنشر حوار روي كوستا نجم الكرة البرتغالية والملاعب الإيطالية ورئيس نادي بنفيكا خلال جلسة اكتشاف المواهب، ونشرت أيضاً عن فوز روي كوستا وخورخي مينديز بجوائز دبي جلوب سوكر.

وفي موقع ريال مدريد الذي يتصفحه أكثر من 7.4 مليون زائر يومياً من جميع دول العالم، احتفل الموقع بفوز النادي العريق بجائزه أفضل نادي في العالم، وبفوز لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وأنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

ومن أبرز الصحف الأوروبية التي نشرت عن المؤتمر والحفل صحيفة توتو سبورت الإيطالي، وراديو ماركا، وفوتبول إيطاليا، وفوتبول إيطاليا، و«ايه إس» الإسبانية، وموقع هابياس داتا الإسباني، موقع برشلونة الرسمي، أنسا كالتشيو الإيطالي، موقع فووت ميركاتو الفرنسي، كورير دي لي سبورت، توتوسبورت، وصحف أوكرانية، ورومانية، وتايلاندية، وإندونيسية، وفيتنامية وغيرها الكثير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم، ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة، والتي لها متابعين بالملايين على منصات انستجرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلام عن الحدث السنوي.

