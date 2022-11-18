28 فريقاً في بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي



دبي (الاتحاد)

تعود بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية إلى الإمارات بالتزامن مع اليوم الوطني للإمارات، من 1 إلى 3 ديسمبر.

وتَعدُ دورة عام 2022 من البطولة الجمهور بتجربة استثنائية تضم العديد من الأجنحة والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والشباب، بما فيها سوق هوبس آند فود الجديدة، وخيمة الاحتفالات الودية للفرق، والمسرح الجديد تحت اسم ذا هاوس.

ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد عن 100 ألف مشجع، ما يتيح للمشجعين والزوار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مشوقة وغنية بالعروض الموسيقية ومنافسات الرجبي الحماسية على الملعبين الأول والثاني.

يستضيف المهرجان مجموعة من أبرز الموسيقيين ومنسقي الأغاني العالميين، بما فيهم كوبيان بروذرز، وجورجون سيتي، وكريغ دافيد الذي يقدم تي اس 5.

وتشكل سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، المحور الرئيسي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي استضافت منافسات السلسلة منذ انطلاقتها الأولى في عام 1999، خاصة أنها تشهد مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم 2 و3 ديسمبر.

وتشمل منافسات الرجال مشاركة 16 فريقاً يتوزع كل 4 منها على ملعب منفصل، بما فيها أستراليا، صاحبة المركز الأول عالمياً؛ وفيجي الحائزة ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية؛ وفرنسا، صاحبة المركز الثالث.

وتشهد منافسات السيدات مشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاثة ملاعب، أستراليا وأميركا وكندا والصين وفرنسا ونيوزلندا وبريطانيا والبرازيل وفيجي وإيرلندا وإسبانيا واليابان.

وتتوزع المباريات بين ملعبين، وتنطلق في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث تتنافس أيرلندا وإسبانيا في فئة السيدات على أرض الملعب الثالث. ويستضيف استاد ذا سيفينز المباراة النهائية لفئة السيدات 3 ديسمبر في الساعة 6:56 مساءً، ونهائي فئة الرجال في الساعة 7:26 مساءً.

ويشهد المهرجان نمواً في نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية، لا سيما مع إضافة مسابقة وودون 3 للياقة البدنية، وهي منافسة حصرية تستضيف نخبة خبراء اللياقة البدنية والرياضيين المبتدئين الطامحين لتحسين مستوياتهم.

ويُضاف ذلك إلى، مسابقات سباعيات وعشاريات الرجبي والنت بول، المقدمة من شركة نخيل لإدارة المجتمعات، والكريكت التي تقدمها دلسكو بمشاركة الرياضيين والرياضيات من 32 دولة.

وتشمل خيارات التذاكر المتاحة لحضور عطلة نهاية الأسبوع الرياضية فئة «ذي هانجر هوسبيتاليتي» لتجربة فائقة ووصول كامل لجميع الفعاليات، وفئة «الدخول طوال عطلة نهاية الأسبوع»، وفئة «حجز المقعد طوال عطلة نهاية الأسبوع»، بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر المقاعد ليوم واحد وبكميات محدودة.