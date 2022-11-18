«وفد المعايشة» يضم 23 مدرباً وإدارياً من أندية أبوظبي إلى إسبانيا



أبوظبي (الاتحاد)



ضمن برنامج «ذا كوتش»، زار وفد معايشة من مدربي وإداريي أندية أبوظبي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكان في استقبالهم خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الفني للاتحاد، الذي اصطحب الوفد في جولة للتعرف على المرافق التي يضمها الاتحاد، مثل غرف تبديل الملابس والعيادة وغرف الاستشفاء والصالة الرياضية الداخلية والمطعم وغرفة الاجتماعات وغرفة تجمعات للاعبين وغيرها.

وتتخلل المعايشة التي تمتد إلى 24 نوفمبر الجاري العديد من الزيارات الأخرى للأندية الإسبانية، بما فيها رايو فاليكانو، وليجانيس، وخيتافي، ريال مدريد، وبلد الوليد، وأتلتيكو مدريد المخصصة لمدربي وإداريي كرة القدم، وبرشلونة وإسبانيول المخصصان لمدربي وإداريي الألعاب الجماعية والفردية، كما تخللت المعايشة زيارة لصحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة.

من جانبه، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نتلمس من الآن فوائد برنامج (ذا كوتش) ضمن محاوره وبرامجه المدروسة بعناية، والتي تهدف لتطوير المنظومة الفنية والإدارية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في إعداد كوادر مختصة يمكنها من مزاولة مهنتي التدريب والإدارة في أندية أبوظبي لكرة القدم والألعاب الجماعية والفردية والأكاديميات التابعة لها».

وأضاف: «تأتي المعايشة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقا من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي، والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية والإدارية، ما يقودنا لترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من البرنامج المبتكر».

وتشمل قائمة وفد المعايشة كلاً من عبدالله إبراهيم جاسم، ومحمد عبدالله حسن، وخالد علي جابر، وعبدالله سالم ناصر، وأحمد عبدالله محمد، وسعيد عبدالله عمر، وعادل عبدالله عمر، ومحمد عبدالله أحمد، وإبراهيم علي الحمادي، وعبدالله بلال النوبي، ومحمد علي عمر، وعلي سلطان الشرجي، وإسماعيل أحمد، وسامي رمضان عاشور، ووليد سالم الجابري، ومحمد العبيدلي، وعبدالله عيسي المنهالي، ومحمد الهاشمي، ومحمد حمد محمد الشامسي، ومحمد العبد عبدالله العبري، وصالح بخيت القبيسي، وبخيت أحمد الجسمي، ومحمد عبدالحميد الحوسني.

يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي أطلق برنامج «ذا كوتش» بالتعاون مع الشركاء، وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب الاتحادات الرياضية، ويهدف البرنامج لإعداد قاعدة إدارية جديدة في أندية أبوظبي وتأهليهم لمزاولة مهنتي المدرب والإداري في أندية أبوظبي والأكاديميات التابعة لها.

ويتضمن البرنامج 4 مراحل، حيث البداية بحصول المشاركين على الدورات الأساسية التي تتكون من 3 دورات وهي: حماية الطفل، الإسعافات الأولية، مكافحة المنشطات، وعدد من الدورات الاختيارية مثل علم الحركة، الإعداد البدني، علم التغذية، في حين تشمل المرحلة الثانية الدورات التخصصية المعتمدة من الجهات المعنية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدورات التنشيطية وإثراء المعرفة واستمرارية التعلم، وأخيراً تُتاح الفرصة للمتميزين في برنامج «ذا كوتش» بقضاء فترات معايشة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في عدد من الأندية الأوروبية في المرحلة الرابعة والأخيرة.