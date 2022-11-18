رونالدو يتغزل في ميسي ويدعوه إلى «العشاء»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحول البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجزء الأخير من حواره مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان الذي يعمل في شبكة «توك تي في»، إلى الحديث الإيجابي والمفاجئ للجميع، عن النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي منافسه الأول في عالم كرة القدم على امتداد 16 عاماً، وكشف فيه النقاب عن حجم الاحترام والتقدير والإعجاب الذي يكنه لـ «البرغوث».

ويأتي ذلك بعد أن شن «الدون» هجوماً ضارياً على ناديه مانشستر يونايتد وإدارته ومديره الفني الهولندي إيريك تين هاج، وعدد من اللاعبين القدامى الذين رافقوه في الفريق، عند مروره الأول في «أولد ترافورد».

وكان مورجان راهن في تغريداته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الحوار الذي أجراه مع رونالدو، سيتصدر الصفحات الأولى للصحافة العالمية، بعناوين نارية أشبه بـ «المدفعجية الثقيلة»، وتحقق له بالفعل ماأراد .

رونالدو قال عن ميسي: «هو أقوى رجل واجهته خلال مشواري، ومعه زين الدين زيدان، إنه ساحر لا يصدق وقمة.

وأضاف: ميسي يتقاسم معي المشهد الكروي منذ 16 عاماً، تخيل 16 عاماً، إذاً علاقتي به ممتازة، وقد لا نكون صديقين بالمعنى الحرفي للصداقة، كأن نجلس سوياً في المنزل أو نتبادل الحديث تليفونياً أغلب الوقت، هذا لا يحدث، ولكنه زميل جيد أحترمه حقاً، لأنه بدوره يتحدث عني بصورة طيبة دائماً، كما أن زوجته وزوجتي - وهما أرجنتينيتان - تتبادلان الاحترام والتقدير».

وتساءل رونالدو: «ماذا يمكنني أن أضيف بخصوص ميسي؟، إنه زميل رائع أنجز أشياء عظيمة ورائعة لكرة القدم العالمية.

ومن جهة أخرى، أقر رونالدو فكرة إمكانية مشاركة ميسي «طعام العشاء»، بعد اعتزالهما، وقال: من المؤكد أن يحدث ذلك، فأنا أحب مقابلة أشخاص جدد بعيداً عن ملاعب الكرة، وأن أشارك الآخرين في أشياء جديدة، وسوف نفعل ذلك بالتأكيد.

وعلقت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» على كلام رونالدو عن ميسي، قائلة: يبقى معرفة من منهما سينجح في انتزاع لقب كأس العالم بقطر، وهى الفرصة الأخيرة لكلاهما لإنهاء المسيرة على أفضل ما يكون.