«ثنائية» للنيادي والبلوشي و«نسرين» تُحلق بالفوز الأول



عصام السيد (أبوظبي)



لمع بريق المالك والمدرب خليفة مطر النيادي، والفارس العُماني سيف البلوشي، اللذين حققا «ثنائية»، فيما انتزعت المدربة السودانية نسرين محجوب أول فوز لها، خلال حفل مضمار أبوظبي الثاني الذي أقيم مساء أمس «الخميس»، وتألف من 6 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائز الحفل 470 ألف درهم، تنافست عليها 75 خيلاً.

وافتتح «جاب يتوعد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة جان فان أوفرمير، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب سباق البثنة البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:19:92 دقيقة.

وحلق «اف طاير» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق الخاري البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:17:02 دقيقة.

خطف الجواد «ريم بينونة» لأبوظبي ريسنج وبقيادة باتريك كوسجريف، الأضواء ،عندما منح المدربة السودانية نسرين محجوب، فوزها الأول، لينال جائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق القور البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:44:19 دقيقة.

وأعربت نسرين محجوب عن سعادتها بالإنجاز، حيث توقعت فوز «ريم بينونة»، والذي جاء في أحد المضامير العريقة والمحببة لها «مضمار أبوظبي»، وقالت إن والدها مالك ومربي خيل ونشأنا على حب الخيل منذ الصغر.

وتفوق الجواد «شجاع مسقط» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي على منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:45:54 دقيقة.

عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثلة الوطنية للأعلاف، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات بتتويج الأبطال الفائزين.

ونالت الفرس «عدلة» للشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي اللذين حققا «ثنائية» في الحفل، جائزة الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على لقب سباق البادية البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 2:30:98 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد «موردين» لعبد الله سعيد النابودة، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، الذي حصد جائزة الشوط السادس لمسافة 2200 متر، على لقب الحيل البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 2:18:21 دقيقة.