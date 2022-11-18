«التانجو».. الموعود الأخير بالإصابات قبل «المونديال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



«مصائب قوم عند قوم فوائد».. مثل ينطبق على حالات الإصابة التي لحقت بعدد من النجوم قبل انطلاق «مونديال قطر2022»، واستفاد منها نجوم آخرون، كانوا فقدوا الأمل في الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، ولم يخطر ببالهم أن تأتي اللحظة التي يضطر فيها المدراء الفنيون إلى الاستعانة بهم، بدلاء للذين حرمتهم الإصابة من المشاركة في البطولة. الأمثلة كثيرة على نجوم أصيبوا خلال الأيام الأخيرة واضطروا إلى الانسحاب رسمياً، منهم السنغالي ساديو ماني قائد منتخب «أسود التيرانجا» ولاعب بايرن ميونيخ الألماني، والمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو جناح لايبزج الألماني، والذي سقط مصاباً قبل يومين، نتيجة التحام قوي بينه وبين زميله كامافينجا، في أحد التدريبات، قبل السفر إلى الدوحة.

غير أن منتخب «التانجو» الأرجنتيني يمثل الحالة الأكثر غرابة، إذ أنه خلال أقل من ساعة، سقط له لاعبان «دفعة واحدة»، فكان العنوان الأبرز، إذ لم تمض ساعة على إعلان إصابة نيكولاس جونزاليس، حتى أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن إصابة نجم آخر هو خواكين كورييا «28عاماً» ليحرم كلاهما من المشاركة في »المونديال»

جونزاليس لاعب فيورنتينا الإيطالي «24عاماً» والذي يملك 21 مباراة دولية و3 أهداف»، تعرض لإصابة عضلية في الساعات الأخيرة، وقبل أقل من يومين من انطلاق البطولة، وحل محله أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد «27عاماً و22 مباراة دولية و3 أهداف».

ويلعب خواكين كورييا مهاجماً لإنتر ميلان الإيطالي، حيث أصيب واضطر إلى مغادرة المجموعة، وحل محله تياجو ألمادا مهاجم أتلاتنا يونايتد الذي يلعب في الدوري الأميركي، ويبلغ 21عاماً ولديه مباراة دولية واحدة.

وقال موقع جول العالمي: «رغم أن البطولة تنطلق بعد يومين فقط، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول بعض النجوم الآخرين الذين يتدربون على انفراد أغلب الوقت ولا يشاركون المجموعة إلا لفترات قصيرة، وأبرز النجوم الذين ما زالوا في مرحلة التأهيل البدني والذهني والنفسي قبل خوض مباريات البطولة، الفرنسيان كريم بنزيمة ورافائيل فاران.