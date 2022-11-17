ياس تقص شريط الإبداع في مسك ختام موسم «الفورمولا-1»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتجه الأنظار نحو حلبة مرسى ياس اليوم، حيث تنطلق على مضمار «درة الحلبات» منافسات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي، الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم 2022، وتنطلق فعالياته اليوم بالتجارب الحرة.

مجدداً يرتفع هدير محركات السيارات على مضمار ياس اعتباراً من اليوم ولمدة 3 أيام، ثم يسدل الستار على موسم الفورمولا-1.

ورغم حسم لقب بطولة العالم لصالح الهولندي المتألق ماكس فيرساتبن سائق فريق ريد بل الذي يعتلي الصدارة برصيد 429 نقطة وبفارق شاسع عن أقرب منافسه، إلا أن سباق أبوظبي الختامي له حسابات أخرى لدى السائقين، فمنهم من يريد تأكيد الجدارة بلقب العالم حال فيرستابن، ومنهم من يريد نهاية الموسم بشكل جيد مثل لويس هامليتون سائق مرسيدس، الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 240 نقطة، وهناك من يريد الإعلان عن نفسه ومضايقة البطل حال لوكلير سائف فيراري، الذي يأتي ثانياً خلف فيرستابن برصيد 290 نقطة.

وفي الوقت الذي تعد البطولة محسومة، فإن مدرجات حلبة ياس ستكون كاملة العدد بعد نفاد تذاكر السباق بشكل كامل رغم زيادة السعة الاستيعابية للحلبة بما يقرب من خمسة آلاف شخص، ما يعني خصوصية جولة أبوظبي لدى عشاق الفورمولا-1، حيث إن لأبوظبي والحدث مذاقاً خاصاً ليس على صعيد السباق فقط، ولكن على صعيد الأجواء والفعاليات المصاحبة التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة ويأتي إليها الجميع من شتى أنحاء العالم.

ينطلق الحدث اليوم بإجراء التجارب الحرة الأولى والثانية، وتقام التجارب الحرة الأولى في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وحتى الثانية والنصف، أما التجارب الحرة الثانية فتقام في الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً.

ويشهد يوم غد السبت التجارب الحرة الثالثة، يعقبها جولة التأهيل المهمة التي يتحدد على أساسها مركز الانطلاق، إذ يطمح كل سائق لتحقيق أسرع زمن للفة الواحدة وللانطلاق من المراكز الأولى، فيما ترتفع وتيرة الإثارة والتشويق مع انطلاق السباق النهائي الذي يقام مساء بعد غد الأحد ما بين الليل والنهار.

من جانبه قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس إن الحلبة جاهزة لاستقبال عشاقها من كل أنحاء العالم، واعداً بحدث تاريخي بكل المقاييس وأكد أن الجميع مستعدون لإسعاد الجماهير التي تضع ثقتها في ياس على الدوام، مشيراً إلى أن زوار ياس يكونون على موعد مع المتعة، سواء من خلال منافسات السباقات، أو في واحات الجماهير التي تتنوع فيها الفعاليات وتشمل كل أفراد العائلة.