اعتزال فيتيل والانتقالات يرسمان خريطة «فورمولا 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

مع اقتراب انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 وانتهاء الموسم يصل بعض السائقين المحترفين إلى مرحلة الوداع لفرقهم الحالية وحجز أماكنهم في فرق أخرى بداية الموسم القادم في مارس 2023.

وتستعد حلبة مرسى ياس هذا العام لاستضافة السباق الختامي للمرة التاسعة على التوالي، بعد موسم حافل بالحماس والتنافس بين السائقين والفرق على مختلف الحلبات حول العالم.

وفي يوم الأحد القادم، ومع عبور السائقين لخط النهاية في حلبة مرسى ياس، ستتحول أنظار عشاق سباقات الفورمولا-1 إلى موسم 2023، الذي يبدأ في حلبة البحرين ويضم على جدوله 24 سباقاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وبعد الأداء المميز لماكس فيرستابن وفوزه الساحق ببطولة السائقين، يشهد الموسم القادم منافسة محتدمة بين بطل العالم الحالي والعديد من السائقين الحاليين والجدد، الذين سيبذلون قصارى جهدهم للتغلب عليه وإثبات جدارتهم مع فرقهم الجديدة، حيث بدأت شبكة الانطلاق للموسم الجديد واضحة أكثر بعد العديد من التقلبات في عقود سائقي الفورمولا-1. وفي ما يلي قائمة بالسائقين الذين يشاركون في سباقهم الأخير مع فرقهم الحالية، في سباق جائزة أبوظبي، قبل انتقالهم إلى فرق جديدة مع بداية موسم العام القادم 2023.

مع اعتزال بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل بعد خوضه سباق أبوظبي 2022، يوجه فريق أستون مارتن أنظاره نحو فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين على التوالي في عامي 2005 و2006، لقيادة فريقهم في الموسم القادم 2023، مغادراً بذلك فريقه الحالي ألبين، بعد موسمين كاملين أظهر خلالهما براعته المعهودة للجمهور في سباقات الفورمولا 1. ويشارك بطل العالم للفورمولا 2 لعام 2021 والسائق الاحتياطي الحالي لفريق ألبين، لأول مرة في موسم سباقات الفورمولا-1، ليحل محل دانييل ريكياردو الذي اتفق مع فريقه مكلارين على إنهاء عقده بشكل مبكر.

وينضم السائق الموهوب بيير جاسلي إلى إستيبان أوكون في فريق ألبين، بعد مسيرته المميزة مع فريق ألفا تاوري وإضافة فوز واحد إلى رصيده، بعد أن وافق فريق ألفا تاوري على التخلي عن السائق الفرنسي عبر صفقة وقعها مع فريق ألبين.

وتمكن نيك دي فريز من تسجيل النقاط في أول سباق فورمولا -1 خلال مسيرته في سباق مونزا بعد تدخله السريع ليحل محل أليكس ألبون في فريق ويليامز، واستطاع السائق الهولندي نيك دي فريز حجز مقعده في فريق ألفا تاوري في الموسم القادم للفورمولا -1 لعام 2023، ليكمل مسيرته في عالم سباقات السيارات بعد فترة مميزة أمضاها في سباقات الفورمولا إي وتحقيقه لقب بطولة العالم في عام 2019.