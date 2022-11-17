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رمضان: سعيد بـ«قميص» ميسي «المتواضع»

رمضان: سعيد بـ«قميص» ميسي «المتواضع»
18 نوفمبر 2022 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى عبدالله رمضان لاعب منتخبنا، سعادته بالحصول على قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ختام «الودية»، وقال: كنت أطمح إلى اللعب أمام ميسي، والحصول على قميصه حلم شخصي تحقق، ليكون بمثابة مكافأة إضافية، بعد خوض مواجهة أمام هذا المنتخب القوي، وطلبت من ميسي الحصول على قميصه ووافق على الفور، وهو لاعب في قمة التواضع.

 

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وأضاف: اللعب أمام الأرجنتين له «مذاق خاص»، وتخلصنا من رهبة اللقاء في الشوط الثاني، حيث أسهم حديث المدرب بين الشوطين في جعلنا نصنع عدة فرص للتسجيل، ولكن لم نستغلها لإحراز الأهداف.

عبد الله رمضان
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