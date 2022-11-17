الجو جيتسو والهلال الأحمر.. شراكة مستمرة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد الجو جيتسو اتفاقية شراكة مع هيئة الهلال الأحمر، الرائدة في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم، وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث تمثل هيئة الهلال الأحمر أحد شركاء الاتحاد الاستراتيجيين الذين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل تقديم الدعم لمشروع الجو جيتسو في الدولة.

أقيمت مراسم التوقيع بصالة جو جيتسو أرينا على هامش النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلّف لهيئة الهلال الأحمر، وراشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهيئة، ومحمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو.

وقّع عن اتحاد الجو جيتسو فهد علي الشامسي، بينما وقّع عن الهلال الأحمر محمد يوسف الفهيم.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم الهيئة الدعم للأنشطة الرياضية كافة للاتحاد، امتداداً لجهود الهيئة، طوال العام الماضي، التي رسخت خلاله دورها في دعم رياضيي الجو جيتسو بمختلف الوسائل.

من جانبه، ثمن محمد سالم الظاهري استمرار الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر لخدمة المجتمع الإماراتي، وأضاف: «الهلال الأحمر يقوم بدور مجتمعي مؤثر، وأياديه البيضاء ينهل من عطائها القاصي والداني، وهو المؤسسة الوطنية التي عززت قيمة التطوع وأسهمت في الترويج له حتى أصبح ثقافة مجتمعية وسط شبابنا».

وأشار الظاهري إلى أن الاتحاد والهلال الأحمر يتبنيان القيم الوطنية والإنسانية نفسها، وأضاف: «نسعى دوماً في اتحاد الجو جيتسو لتعزيز قيم التعاون والتآزر وتعميق قيمة البيت متوحد، مستلهمين من توجيهات القيادة الرشيدة».

من جانبه، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو: «إن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها الاتحاد مع شركائه خلال بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والهدف المشترك الذي يجمعنا مع شركائنا، استمرار زخم التطور والانتشار الواسع للجو جيتسو بما يضمن تعاقب الأجيال، حتى نرى الجو جيتسو مستمراً عاماً بعد آخر ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي، ووسيلة لأبنائنا لتحقيق الإنجازات للدولة في المحافل الدولية كافة».

وأضاف المرزوقي: «شركاؤنا في هيئة الهلال الأحمر كانوا من أكبر الداعمين لبرامج وبطولات الجو جيتسو خلال الفترة الماضية، والآن هم يقدمون دعماً من نوع آخر، يتمثل في مشاريع إنسانية مبتكرة للاعبين الفائزين بالمركز الأول ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لفئة أصحاب الهمم، وهذا ينم عن تقدير كبير للرياضة وممارسيها، ويواكب الأهداف والقيم التي ترسخها رياضة الجو جيتسو».

بدورها، قالت ريف الخاجة، مدير إدارة التسويق في الهلال الأحمر: «فخورون بهذه الاتفاقية للعام الثاني على التوالي، ونحن على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لفعاليات الاتحاد الذي يقدم نموذجاً ساطعاً في النجاح وخدمة المجتمع».

وأضافت: «أهدافنا مع الاتحاد مشتركة، وتهدف إلى دعم الشباب، وقمنا هذا العام بتكريم الفائزين في البطولة من فئة أصحاب الهمم عبر تخصيص مشاريع إنسانية في بلدانهم تحمل اسمهم، لتساهم في تقديم الدعم المجتمعي».