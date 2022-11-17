«عين الصقر» بـ«جو جيتسو أبوظبي».. الدقة في القرارات الصعبة

أبوظبي (الاتحاد)

تتميز بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، باستخدامها أبرز التقنيات الحديثة، ومنها تقنية «عين الصقر» لرصد الحالات التحكيمية الصعبة عن طريق الفيديو، وإيجاد آليات اتصال بين حكم الفيديو الخارجي على الطاولة وحكم الساحة، مما أسهم في اتخاذ القرارات بدقة تعتبر من الأعلى على الإطلاق على صعيد الألعاب الرياضية.

ورغم أن هذه التقنية ليست بالجديدة حيث تم تطبيقها في نسخ سابقة أيضاً، لكنها في كل عام تثبت أن جهود القائمين على البطولة تؤتي بثمارها، لجعلها واحدة من أكثر البطولات عدالة ودقة في القرارات المصيرية والحاسمة متفوقة على ألعاب رياضية أخرى.

وما يزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات بتقنية «عين الصقر»، المشابهة لتقنية الفيديو «الفار» في كرة القدم، أنه يتم عرض الحالة عبر الشاشات الرئيسة في القاعة، ليتمكن الجميع من المشاهدة، مما يجعلها أكثر وضوحاً في كيفية تم اتخاذ القرار والوصول إليه بجهود مميزة للغاية.