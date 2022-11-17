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الرياضي

«العمر» مجرد رقم في «الجو جيتسو»

«العمر» مجرد رقم في «الجو جيتسو»
18 نوفمبر 2022 01:23

مراد المصري (أبوظبي)

«العمر مجرد رقم، وسقف الأحلام لا يتوقف عند سن معين»، هذا ما شاهدناه في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ورأينا لاعبين تخطوا «حاجز الأربعين» وحتى «الخمسين» من العمر، يشاركون وينافسون بكل قوة، خصوصاً في فئة «الأساتذة»، ضاربين أروع الأمثلة على أن الجو جيتسو ليست فقط رياضة ولكنها أسلوب حياة.

 

وعبر المشاركون عن سعادتهم بالفرصة التي يقدمها القائمون على البطولة، في إقامة منافسات لجميع الفئات العمرية، مما يتيح لهم فرصة الاستمرارية، والتطلع دائماً إلى المنافسة في البطولة العالمية التي تعتبر المحطة التي ينشدها الجميع مهما بلغوا من العمر، لتكون بمثابة القطار الذي لا يتوقف لهم، من أجل المضي قدماً حتى اللانهاية، في رحلة التحدي المستمر للتقدم بالسن.

المكسيكي إجناسيو، اكتفى بالمركز الرابع في فئته ضمن منافسات الأساتذة، إلا أنه ضرب أروع الأمثلة لرجل تزامنت مشاركته مع احتفاله بعيد ميلاده الـ54، وكانت المفاجأة أنه تعلم الرياضة قبل عام واحد فقط بعمر 53 سنة، وقال: أنا مقيم في دبي منذ عام ونصف العام، وأتدرب هناك في نادٍ رياضي، ولفت انتباهي مند عام رياضة الجو جيتسو، لذلك قمت بتجربة ممارستها، وتعلقت بها على الفور، حيث واصلت التدريبات من دون توقف.

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وأضاف: الرياضة تحتاج إلى قوة وتركيز، وغيرها من العوامل التي تجعلها ممكنة للجميع، ولا أرى أن السن حاجز فيها أبداً، بالعكس هو أمر محفز أن تتمكن من خوض المنافسات بهذا العمر.
وعبر إجناسبو عن إعجابه بحجم الممارسين للعبة في الإمارات، وقال: الجو جيتسو كانت معروفة لدى البرازيليين بشكل خاص، لكن يمكن القول إن الإمارات وضعتها على الخارطة العالمية مجدداً، لقد منحتها انتشاراً عالمياً واسعاً.

وكشف إجناسيو عن أنه يعمل في المجال الإداري، لذلك يرى في الرياضة متنفساً له للخروج من الروتين والحفاظ على قوته البدنية، والاستمرار بكل نشاط وهمة.
أما الفلسطيني طارق أبو شعبان «47 عاماً»، فيعتبر الرياضة رفيقته في السفر والهجرة، وقال: بدأت بممارستها قبل عشرين عاماً عندما كنت أعيش في أستراليا، ثم عندما وصلت إلى الإمارات للإقامة فيها قبل 10 سنوات، وجدتها منتشرة بشكل كبير والأندية والأكاديميات موجودة بشكل لافت، مما جعلني أستمر بممارستها من دون توقف ولم أخسر ما تعلمته سابقاً، بالعكس قمت بالإضافة عليه أكثر.

وأضاف: شاركت 6 مرات في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وحققت 5 ميداليات منها الميدالية التي حصدتها في النسخة الحالية، وسأواصل ممارسة اللعبة والمشاركة في الرياضة من دون انقطاع، لأنها أكثر من مجرد رياضة وتنافس، ولكنها تمنحك أسلوب حياة أكثر نشاطاً وحيوية وطموحاً.
وكشف المنغولي يوتشوفين «48 عاماً، عن أنه وقع في حب رياضة الجو جيتسو في عمر الأربعين، وقال: أقود دراجات نارية، وأتنقل عبر البلاد، وكنت أمارس أنواعاً مختلفة من الرياضات، لكن قبل ثماني سنوات جربت الجو جيتسو، ومن وقتها لم أتخل عنها، أصبحت جزءاً من حياتي، وحققت 4 ميداليات في بطولات أبوظبي.

أبوظبي
الجو جيتسو
الإمارات
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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